女童控母親友人性侵「多到記不清」 法官用一關鍵判無罪

台中市王姓男子受女性友人之託，照顧年僅11歲的女童，不過女童事後指控，王涉嫌撫摸她胸部、大腿猥褻，甚至性侵，「次數多到記不清」，王男矢口否認涉案，法官以醫院驗傷單女童處女膜無明顯傷勢，以及女童證述前後不一，認定全案事證不足，判無罪。

判決指出，王姓男子受女性友人之託，協助照顧友人年約11歲的女兒，王男照顧女童2年時間，不過後來女童被接回時，被家屬發現有異，女童才透露遭到王男「欺負」。

經女童家人報警後，女童向檢警證稱，2019年6月21日，王男帶她去花蓮旅遊時，涉嫌在住宿地撫摸她的胸部，還脫掉她內褲，碰觸大腿，接著又在同年6月至8月間，在台中市的住處，以手撫摸胸部兩次猥褻。

全案在台中地院審理時，女童改口，在2019年6月至8月間，王男不只對她猥褻，還以生殖器插入她的下體性侵，而且是每兩、三天即一次，「次數多到記不得」。

法官詢問性侵過程、情節、時間長短等問題，女童無法具體描述，被問疼痛與否，女童以「應該會痛吧」的猜測式口氣回答，也讓女童指控遭王男性侵的說法存疑。

法官指出，根據中山醫學大學附設醫院的驗傷單發現，女童下體「處女膜無明顯撕裂傷」，如果女童有遭王男性侵，而且次數繁多的話，應該有跡可循。另外，女童對於是王男猥褻，抑或是性侵的說詞，前後證述不一，甚至與檢察官起訴的情節都不符。