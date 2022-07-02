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性侵累犯想假釋！8名評審0票贊成 法院也打臉
台北監獄一名許姓收容人因申請假釋未過關，興訟主張監獄審查假釋機制有問題，還稱矯正署不讓他假釋是對自己的教化能力沒信心，請求撤銷處分並予以假釋。
但桃園地院調查，許男是因為性侵女子還強拍裸照入獄，犯罪情節重大，類似犯行不只一次，再審酌他從未和解賠償被害人，又不配合心理治療，最後認定矯正署決議無瑕疵，判他敗訴。全案可上訴。
判決指出，許男因強制性交、妨害自由和妨害秘密等罪被法院判刑4年8月確定，2019年6月入監、2024年3月刑滿，去年刑期過半符合申請假釋資格，但去年11月監獄召開假釋審查委員會，8名審查委員0票贊成，令他不服。
許男興訟主張，監獄未詳載假審會開會日期，也沒有給他陳述意見或與委員面談的機會，且駁回理由還論及前科、犯行與賠償問題，違背比例原則及不溯及既往原則，有失公允。他還說，監獄以他的過往行為否決此次入監服刑改過的決心，也是在打臉自己，對自己的矯正功能沒信心。
矯正署則反駁，假釋規定除服刑達一定程度外，犯罪情節、犯罪紀錄、在監情形和教化矯治處遇成效等面向，都是假釋資格的考量要件，審查均依法有據。
法院調查，許男2008年9月假藉攝影名義，偷走外拍模特兒的財物，同年10月又以類似手法在汽車旅館強制猥褻2名女子，事後刑滿出獄又未依規定接受治療及訪視，2006年5月再犯本次性侵案，犯後才拍攝被害女子穿著隱形內衣、內褲照片，還強行撕去對方穿著的隱形內衣，並以裸照威脅再次發生性關係。
法院再查，台北監獄該次假釋審查委員會均符合規定，也有讓許男陳述意見機會。此外，假審會審酌許男曾犯誣告、強制猥褻、竊盜、侵占等罪，此次再犯強制性交、強制和恐嚇罪，犯罪手段複雜多樣，危害社會安全嚴重，未予以假釋機會，也是8名委員共同決議，內容並無違誤或瑕疵，因此判許男敗訴。
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