國中老師女廁偷拍再被抓包...還和2學生錄性愛片 判決結果出爐

桃園某私立高中國中部邵姓老師在芳香劑裝密錄器偷拍女學生如廁，有女學生發覺不對，劣跡曝光。警方追查，發現邵的硬碟內竟還存有3名女學生的性交、裸照影片，邵還和其中兩名學生交媾，台灣高等法院更一審對14歲以上未滿16之女子為性交罪判刑10月，拍攝少年猥褻、性交之電子信號罪部分再各判1年2月與1年4月徒刑。

邵姓老師在案發後離職，目前從事約僱工作。2018年間，邵要求第一名15歲的女學生自拍自慰的影片給他看，還要求她光著身子視訊。等到女學生讀到國三下學期時，邵帶女學生到他租屋處性交、口交5次，期間還拿手機記錄。2019年，女學生滿16歲，邵又與對方發生2次性關係。

而第二名女學生則是在讀國二、國三時，也被邵帶到租屋處又親又抱，還被命令替邵口交，前後性交了6次，皆錄影留存。第三名女學生則是在2018年6月時，因邵要求她自行拍攝裸照給他看，女學生因此自行躺臥並拍露乳照LINE給邵。桃園市警平鎮分局調查後，將邵函送檢方偵辦，桃園地檢署偵結後起訴。

邵在落網後，坦承不諱。邵說，他在拍性交影片時，有詢問兩名女學生可否拍攝，兩人都說可以，而且也要求兩名女學生自行拿他的手機拍一遍。