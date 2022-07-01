聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中老師女廁偷拍再被抓包...還和2學生錄性愛片 判決結果出爐
桃園某私立高中國中部邵姓老師在芳香劑裝密錄器偷拍女學生如廁，有女學生發覺不對，劣跡曝光。警方追查，發現邵的硬碟內竟還存有3名女學生的性交、裸照影片，邵還和其中兩名學生交媾，台灣高等法院更一審對14歲以上未滿16之女子為性交罪判刑10月，拍攝少年猥褻、性交之電子信號罪部分再各判1年2月與1年4月徒刑。
邵姓老師在案發後離職，目前從事約僱工作。2018年間，邵要求第一名15歲的女學生自拍自慰的影片給他看，還要求她光著身子視訊。等到女學生讀到國三下學期時，邵帶女學生到他租屋處性交、口交5次，期間還拿手機記錄。2019年，女學生滿16歲，邵又與對方發生2次性關係。
而第二名女學生則是在讀國二、國三時，也被邵帶到租屋處又親又抱，還被命令替邵口交，前後性交了6次，皆錄影留存。第三名女學生則是在2018年6月時，因邵要求她自行拍攝裸照給他看，女學生因此自行躺臥並拍露乳照LINE給邵。桃園市警平鎮分局調查後，將邵函送檢方偵辦，桃園地檢署偵結後起訴。
邵在落網後，坦承不諱。邵說，他在拍性交影片時，有詢問兩名女學生可否拍攝，兩人都說可以，而且也要求兩名女學生自行拿他的手機拍一遍。
高院更一審認為邵姓男子沒有「情堪憫恕」可減刑之處，他為了自己的私慾，無視女學生當時才在念中學，年少慮淺，這對學生的兩性關係認知有深遠的影響。考量邵始終認罪，也與兩名學生成和解、賠償，並主動尋求治療，犯後態度良好，但邵先前有妨害秘密犯罪紀錄，因此撤銷改判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言