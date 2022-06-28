實習女大生修剪果樹遭猥褻 農業科技公司負責人判刑6個月

嘉義某農業科技公司負責人被控去年11月間，對實習女大生強行擁抱、吻脖，嘉義地方法院依強制猥褻罪判6個月徒刑，得易科罰金，可上訴。校方已排除這家公司為實習場所。

嘉義地方法院簡易判決書指出，嘉義某大學女大生去年在校園看見這家農業科技公司張貼實習機會的公告，去年9月間前往面試並錄取，主要工作內容為修剪果樹、灌溉菜園等。

簡易判決書表示，這家農業科技公司負責人於去年11月間，單獨與女大生修剪果樹時，先後正面強行擁抱女大生、扶起女大生左臀往身體靠近，還親吻其脖子等行為；過程中，女大生除了告訴負責人不要這樣外，還曾用手推開負責人。

女大生不甘受辱，向警方報案，警方依法函送嘉義地檢署偵辦，檢方依強制猥褻罪嫌起訴這家公司負責人。

嘉義地方法院認為被告不思以正當方式處理自身情慾，為滿足一己私慾，無視被害人意願，侵害被害人，並造成被害人心理傷害；另審酌被告坦承犯行，雖有和解意願，但因被害人不願和解，雙方至今尚未達成和解。

嘉義地方法院依被告涉及強制猥褻罪嫌，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。