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三寶爸交9歲女童當網友 車內性侵送回住處被抓包

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市呂姓男子是職業駕駛，育有3名未成年子女，去年間透過網路遊戲認識年僅9歲的女童，呂約出女童後，在車內性侵女童得逞，因送女童回家時，被女童母親察覺有異，透過查看女童手機發現，據此提告，因呂承認涉案，也與家屬達成和解，法官判呂1年8月徒刑，緩刑5年。

判決指出，呂姓男子是運輸司機，月收入約3萬多元，育有3名未成年子女，去年6月間，透過網路遊戲「極速領域」，認識年僅9歲的女童，雙方互加LINE通訊軟體好友後，邀約出遊。

呂男與女童在去年6月23日晚間相約出遊，呂在轎車後座徵得女童同意後，發生性關係一次，呂將女童送回家後，被女童母親發現，經查看女童手機後，察覺異狀報警。

警方通知呂男到案說明，呂承認涉案，全案依妨害性自主罪，移送法辦，案經台中地檢署檢察官起訴後，由台中地院審理。

法官審酌，案件審理期間，呂男都承認犯行，也與家屬達成和解，獲得家屬原諒，也依調解條件賠償，加上呂沒有妨害性自主前科，也有付出努力，以彌補被害人的損失，具有悔意，依法判刑1年8月，緩刑5年，緩刑期間向指定機構提供義務勞務80小時，參與法治教育3場，緩刑期間付保護管束，可上訴。

台中市呂姓男子涉嫌性侵9歲女童，因呂取得家屬諒解，台中地院判緩刑5年。圖／本報資料照
台中市呂姓男子涉嫌性侵9歲女童，因呂取得家屬諒解，台中地院判緩刑5年。圖／本報資料照

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