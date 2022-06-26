三寶爸交9歲女童當網友 車內性侵送回住處被抓包

台中市呂姓男子是職業駕駛，育有3名未成年子女，去年間透過網路遊戲認識年僅9歲的女童，呂約出女童後，在車內性侵女童得逞，因送女童回家時，被女童母親察覺有異，透過查看女童手機發現，據此提告，因呂承認涉案，也與家屬達成和解，法官判呂1年8月徒刑，緩刑5年。

判決指出，呂姓男子是運輸司機，月收入約3萬多元，育有3名未成年子女，去年6月間，透過網路遊戲「極速領域」，認識年僅9歲的女童，雙方互加LINE通訊軟體好友後，邀約出遊。

呂男與女童在去年6月23日晚間相約出遊，呂在轎車後座徵得女童同意後，發生性關係一次，呂將女童送回家後，被女童母親發現，經查看女童手機後，察覺異狀報警。

警方通知呂男到案說明，呂承認涉案，全案依妨害性自主罪，移送法辦，案經台中地檢署檢察官起訴後，由台中地院審理。