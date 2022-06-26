涉性騷4女學生遭解聘 狼師興訟敗訴確定

台北巿某國中體育男老師涉性騷4名女學生，校方依性平會調查結果予以解聘。男認解聘致終身不得任教，影響工作權，違反比例原則，提行政訴訟，一審敗訴後上訴，二審駁回確定。

全案緣於，曾姓男子原在北巿某高中所屬國中部擔任老師，校方民國108年2月及3月間受理4名女學生家長申訴指曾男涉及校園性騷擾事件。曾男涉對女學生擁抱，撫摸胸、臀，甚至把臉躺在女方胸部上，以及趁體育課時，對女學生拍肩摟腰、打大腿及摸手跟屁股。

校方的性別平等教育委員會組成調查小組，詢問女學生等人及檢視曾男陳述意見後，認定曾男行為構成性騷擾且情節重大，建議依教師法規定予以解聘。

校方依性平會做出的調查報告，決定解聘曾男，並報請台北市教育局核准。曾男提申訴等救濟遭駁回後，提起行政訴訟，一審由台北高等行政法院審理。

曾男主張，校方處分應有解聘、停聘或不續聘等，本件性騷擾行為情節是否重大，校方並未充分進行調查，僅依學生單方指述，就施以最嚴厲的解聘手段，使他終身不得任教，影響其工作權，明顯違反比例原則，且校方有裁量濫用之嫌，請求撤銷原處分。

校方抗辯表示，性平會有充分調查，有給曾男2次陳述意見的機會，曾男也有提交陳述意見書；曾男所涉性騷擾事件有多人受害，情節重大，且是在曾男權力優勢下受害，解聘處分並無違誤。

一審調查後認定，曾男蓄意利用教師身分及權勢製造機會，從事嚴重侵犯學生人格自主尊嚴的性騷擾行為後，竟又以學生體育成績為獎酬條件，使受害女學生產生厭惡及恐懼，甚至有因此睡不著、躲進櫃子裡睡覺，產生惡夢，怕在學校遇見曾男，怕曾男跟蹤報復等影響女學生生活作息與學習表現。

一審指出，本件校園性騷擾情節，曾男明顯已達「不適任教師」的重大情節程度，校方予以解聘，並無違反比例原則，判曾男敗訴。

曾男提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前認定，曾男雖以原判決違背法令為由提起上訴，但其上訴理由，仍在重述原本的主張，並未具體指摘原判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。