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男參加園遊會對高中女生性騷擾 檢依法起訴

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市方姓男子今年3月間參加某高中園遊會，竟假借問廁所位置，涉嫌伸手觸摸一名高中女生胸部2次，檢方除依違反性騷擾防治法起訴，因高中女生未滿18歲，依法加重其刑。

嘉義地檢署起訴指出，現年32歲方姓男子今年3月間，前往嘉義市某高中參加園遊會，見一名高中女生獨自在教學大樓通道行走，認為有機可趁，趨近攔下，假借詢問廁所位置為由，趁她來不及抗拒，接續伸手以手背觸摸其胸部2次。

這名高中女生驚覺遭碰觸胸部，立即奔跑離開現場，返回其班級設置的園遊會攤位，哭著告訴同學當時情況，當時身體還在發抖，她與同學一起通報學校教官途中，發現方男還在學校，其同學即以手機相機拍照存證。

方男坦承有詢問高中女生廁所位置時，有揮動右手，以手背揮到東西2次事實，惟矢口否認有何違反性騷擾防治法犯行，並辯稱，當時手有點痠，就揮動右手，當下覺得有揮到東西2次，沒有察覺揮到對方，只感覺碰到東西。

檢方表示，這名高中女生於案發後情緒不穩定，講話會發抖、害怕，哭得很傷心。且2人素不相識，彼此無怨隙，這名高中女生沒有理由構陷方男，加上明確表示沒有要與方男和解，可見也非為了金錢。

檢方指出，方男與高中女生面對面交談時，以手痠而揮動右手碰觸到「東西」1下，依常理應停下動作或保持距離，避免再碰觸到對方而引起誤會；方男卻仍堅稱不知道揮到什麼，且接續揮到2次，顯見他是故意觸摸高中女生胸部。

檢方認為方男涉及兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項的成年人故意對少年犯性騷擾罪嫌，應加重其刑。

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