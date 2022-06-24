影／員警誘騙未成年少女拍裸照、涉嫌供片色情網站 屏警局長震怒

檢警偵辦色情網站收購、販售偷拍及性交易影片案，赫然發現屏東縣里港警分局一名劉姓警員，竟是供片網友之一。屏東縣警局今晚表示，將再詳查劉員是否另有違反其他規定，對其涉案部分從嚴議處，並調整服務地區，列為汰除對象，相關主管人員考核監督不周將從嚴議處。

據了解，劉男2014年就讀警察專科學校期間，便在「JKF捷克論壇」與網友交流未成年男女裸照。之後取得一名許姓女子和男友外流性愛影片，透過IG聯繫許女，以可以幫忙下架性愛片為由，誘騙許女重拍裸照傳給他。

此外，還向網友購買一名國中女生被騙拍攝的裸照，之後又以臉書聯繫女學生，以相同手法要求女學生重拍猥褻照片、影片。檢方追查，另有一名未成年少女被害。劉男把騙來的影片、照片販賣給色情網站牟利。

警方表示，劉員涉嫌於2018至2020年間，以私人電腦下載含有未成年女性的不雅檔案，再將相關資料上傳至特定網站供會員點閱牟利，涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例及個人資料保護法等罪。劉員經檢察官偵訊，裁定繳回不法所得18萬元，並諭令限制住居，警局將再詳查釐清劉員是否另有違反其他規定。