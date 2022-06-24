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清查網路情色論壇 現役軍警上網賣情色片

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

日前檢警破獲「私房創意論壇」、「觸感論壇」2大網路情色論壇，涉嫌販售偷拍、性愛及猥褻影片，起訴論壇負責人林清安共15人。之後繼續清查發現，屏東縣里港分局員警劉汶燁、高姓現役軍人涉嫌上傳類似情色片牟利，台北地檢署24日依違反兒少性剝削條例等罪將劉、高及一名莊姓男子追加起訴，併由法院審理。

檢方查出，身為警職的劉員，2017年還在警專求學時，便透過與網友交流，取得許姓女子與男友在家自拍性愛影片，竟私下以通訊軟體聯絡許女，自稱是台中婦幼隊員警，藉口可協助網路下架，騙取許女更多的性愛照片。

同年間，劉員上論壇買到另名呂姓少女應徵模特兒受騙拍下的裸照，又故技重施向少女騙取裸照和猥褻影片。

之後，劉員於2017、2018年間，7月28日，在「創意私房」、「觸感論壇」兩個網路論壇出售持有的女性裸照，獲利18萬餘元，後來「觸感論壇」為警破獲，警方依據金流循線將劉員逮捕，後來進一步查出，劉員分發為派出所員警後變本加厲，竟以警用M-Police系統及車籍資訊系統，查詢先前與網友交流取得的4位女性裸照真實個資及身分。

至於高姓現役軍人除透過論壇下載和交換偷拍性愛影片，甚至在捷運站偷拍女子裙下風光後，分別於2021年2月間上傳「創意私房論壇」及2019年12月上傳「觸感論壇」藉此獲利，這次也遭檢察官一併起訴。

北檢清查網路情色論壇，竟發現現役軍警上網賣情色片追加起訴。記者蔣永佑／攝影
北檢清查網路情色論壇，竟發現現役軍警上網賣情色片追加起訴。記者蔣永佑／攝影

性愛 裸照

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