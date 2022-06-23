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遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

台中男網交少女誘逼自拍裸照遭訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

唐姓男子與一名少女在網路上相識，已「互換裸照」為由取得少女裸照，後續少女不願自拍、分享裸照，唐男就威脅將先前裸照上傳網路，逼少女就範，直到少女家人發現異狀，報警處理，唐男惡行才曝光，士林地檢署近日偵結，依違反兒少性剝削防制條例罪嫌起訴唐男。

檢警調查，家住台中市的唐男去年10月間在網路上認識少女，兩人相談甚歡，唐男也知悉少女是12歲以上未滿18歲之少女，卻引誘少女互換裸照，透過臉書取得少女自拍腹部、胸部裸照和影片。

唐男幾次得手後，見少女拒絕再自拍、分享裸照，傳訊少女「那我要把照片傳出去囉！」「等等就傳出去囉」「要傳出去嗎？」「傳出去了嘿」等，以此威脅少女繼續配合自拍裸照，少女心生恐懼繼續配合。

少女家人發現異狀後報警處理，士林地檢署近日偵結，認唐男涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第2、3項的引誘、脅迫使兒童製造猥褻行為之電子訊號等罪嫌，起訴唐男，因唐男犯各罪間犯意各別，罪名互異，建請法官分論併罰。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

裸照 自拍

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