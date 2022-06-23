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被從大腿被一路往上舔 妙齡女酒醉遭撿屍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名鄭姓男子前年12月與女性友人聚餐暢飲，席間見對方不勝酒力，竟起色心，趁載對方回家機會，將人帶到汽車旅館上下其手，一路從大腿舔到下體，挨告性侵才知自己犯大錯，最後被桃園地院依強制性交罪判刑2年，緩刑3年。

判決指出，當天餐宴結束後，鄭男和女性友人一同搭車回家，所以有機會將人帶到汽車旅館。他企圖與對方發生性關係，結果被對方拒絕，但他不死心，後來見對方以推開、翻身、棉被包裹身體及言語告知等方式拒絕，仍執意侵犯，除了上下其手，還用下體頂對方臀部，並用舌頭一路從對方大腿內側舔進下體。

事發後，鄭男坦承不諱，供稱當時喝了酒，一時衝動，所以犯錯，事後也積極與女性友人和解，也支付了和解金。

法院認為，鄭男為了滿足個人性慾，無視女性友人意願，侵害對方性自主權和人格尊嚴，所為應予非難。鄭男涉犯最輕本刑3年以上的強制性交罪，但考量他審理時終能坦承認罪，與對方達成和解，且對方也同意從輕量刑，其犯罪手段也尚屬平和，未造成其他傷勢，客觀上有情堪憫恕之處，因此依法減刑，並予以緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子不顧女性友人反抗，執意性侵，直到法院審理才坦承犯行，與對方和解。示意圖／本報資料照片
鄭姓男子不顧女性友人反抗，執意性侵，直到法院審理才坦承犯行，與對方和解。示意圖／本報資料照片

桃園 汽車旅館 性侵

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