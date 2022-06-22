不起訴書洩夫外遇 妻偷錄音求償反被告妨害秘密
葉女2020年收到丈夫周男作為被告的刑事不起訴處分書，發現丈夫竟在外有小三，遂將錄音器放在丈夫轎車上，果然錄下外遇證據，向法院提告民事求償，未料周男收到民事訴狀才知被偷錄音，怒向葉女提告妨害秘密，新北地檢署今依妨害秘密起訴葉女。
檢方調查，葉女與周男在2018年結婚，2020年5月，葉女在家收到周男作為被告的刑事不起訴處分書類，看內容竟發現檢方寫著黃女為周男女友，她警覺周男可能外遇，將錄音器偷偷放在周男汽車的右前座下方，果然錄下周男與小三黃女的曖昧對話，氣得具狀提告民事侵害配偶權訴訟。
未料周男接到民事起訴狀，發現被葉女偷錄音，也向葉女反告刑事妨害秘密罪，新北地檢署調查後，認為葉女雖是為了保護自己的配偶權，才錄下周男和小三的對話，但也不能以此當作偷錄兩人「非公開談話」的理由，依妨害秘密罪起訴葉女。
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