不起訴書洩夫外遇 妻偷錄音求償反被告妨害秘密

葉女2020年收到丈夫周男作為被告的刑事不起訴處分書，發現丈夫竟在外有小三，遂將錄音器放在丈夫轎車上，果然錄下外遇證據，向法院提告民事求償，未料周男收到民事訴狀才知被偷錄音，怒向葉女提告妨害秘密，新北地檢署今依妨害秘密起訴葉女。

檢方調查，葉女與周男在2018年結婚，2020年5月，葉女在家收到周男作為被告的刑事不起訴處分書類，看內容竟發現檢方寫著黃女為周男女友，她警覺周男可能外遇，將錄音器偷偷放在周男汽車的右前座下方，果然錄下周男與小三黃女的曖昧對話，氣得具狀提告民事侵害配偶權訴訟。