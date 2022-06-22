正妹直播主慘遭男粉絲硬上 全身瘀青他瞎扯白血病

台中林姓男子是某女直播主的粉絲，因長期互動對她心生愛慕，卻苦於單戀竟由愛生恨，傳訊揚言「要報復」、「妳也不用直播了」，女子上門想周旋慘遭林硬上全身多處瘀青，林卻辯稱沒有強迫還瞎扯受傷是她白血病造成，法院認為林犯後態度不佳，依強制性交罪判他4年6月。

檢警調查，林男因單戀女子許久都沒結果，他心生不滿竟傳「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「我就想要報復」」、「妳也不用想直播了，妳自己搞砸的」，對方心生畏懼只好依他指示前往住處。

未料林男一把將女子強拉近房間，不顧她試圖再三周旋、拒絕性交，林仍壓著她雙手並勾住脖子扯掉內衣、褲子硬上得逞，過程更導致女子全身多處擦挫傷、瘀青。

審理時，林男僅坦承有傳訊息佯稱要對她不利，當天2人也有性交，但矢口否認硬上，還說當時沒有違反她意願，甚至還扯女子手臂多處瘀傷是因為她罹患「白血病」造成的。

女子則指證歷歷，表示和林男從沒交往過，林僅是單方面喜歡她，但2人都沒有男女朋友間的親密行為，且她遇害後也前往精神治療，被鑑定出罹患創傷症候群。

林的辯護人則提到，林男和女子間有金錢往來等糾紛，女子則說，她是直播主，林男是他粉絲，因為觀看直播來捧場在遊戲中互有輸贏，2人才在購買虛擬貨幣間有金錢往來。