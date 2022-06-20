替14歲乾妹討分手費 19歲男帶10少年強押對方到擎天岡圍毆

19歲王男替14歲乾妹出頭，向周姓少年討20萬元分手賠償費，今年4月找來蔡男、李男及未成年少年少女們，聯手強押周到擎天岡亂棍圍毆，過程還逼喝桶裝水，在10幾度低溫下，潑濕全身強逼脫衣討錢。士林地檢署偵結，依聚眾鬥毆罪嫌起訴王等3人，10名少年則由士林地方法院少年法庭審理中。

起訴指出，王男為了替張姓少女討周男允諾賠償的20萬元，今年4月17日在和李男、張姓少女等5人討論，把周姓少年抓到陽明山，王男用手機通知26歲蔡男和龐姓少年到場支援糾紛，王男等透過張姓少女手機APP Zenly冰棒定位功能，找到周姓少年位在北市內湖區。

王男涉嫌攜帶球棒、蔡男攜帶手指虎等物，帶著少年們分搭乘2車到內湖金龍路附近找到周姓少年，周見狀逃進巷弄，王等人攜帶球棒追逐，搶走周的手機嗆。「你要好好走，還是我把你的腿打斷」

王等6人控制周姓少年行動，強押上車拿瑞士刀脅迫「要嘛你自己上車，要嘛我解決掉你」指示2名少年坐在周的兩側，眾人帶往陽明山擎天岡停車場閘門口，並指示在場者聯繫到擎天岡集合，當日共計2車2機車上山。

上山途中，王男指示先買桶裝水，周姓少年要求下車，被眾人圍住，王男藉勢要求周喝下桶裝水，否則就打人，周屈從但喝不完整瓶桶裝水。王男見狀後，在僅10幾度低溫，傾倒桶裝水在周男身上，並要求脫衣，且事後得支付20萬元和2萬元利息。

王男、李男、廖姓少年、龐姓少年、姜姓少年，和張姓少女，以棍棒毆打周男，周男遭圍毆還被噴辣椒水，被打到腦震盪、頭部外傷、四肢身軀多處挫傷血腫。

眾人趁警方到場前把凶器丟到山谷，警方到場後查扣10支手機、瑞士刀1把、球棒2支、西瓜刀2把、辣椒水2罐、球棒傘1把及蔡男持有手指虎1只。

涉案少年李、丁、龐、王、姜、廖、張、謝、許、陳等10人，移送士林地方法院少年法庭審理中。