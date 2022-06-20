鳳陽艦長酒後想硬上女軍官 輔導長幫忙掩飾下場出爐

海軍鳳陽艦呂姓艦長3年前酒後帶女軍官至旅館企圖性侵，而陳姓輔導長得知消息幫忙掩蓋艦長的行為，還遊說女軍官放棄究責，被記2大過、核定不適服現役而退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

2019年5月22日晚間，呂、陳和女軍官等人完成海上演訓後在營外餐廳餐敘，結束後女軍官不勝酒力醉倒，呂表示要送女軍官回艦上，卻帶往附近旅館企圖脫衣性侵；女軍官驚醒跑到廁所內打電話向陳求救，陳趕抵現場打電話給呂，將呂帶至其他地方續攤，之後他未調查反而想讓事情不了了之。

未料，隔天艦長於電工間再度伸手摸女軍官頭部、肩頸和耳朵，女軍官傳訊息給陳表示被性騷擾，陳回撥電話談及艦長已有家庭、小孩，希望女軍官作罷，並可協助女軍官調離現職，建議女軍官可以向艦長索討19萬餘元，補償女軍官退伍的賠償金等，另稱事情曝光，當天參加餐敘的所有官員也會受到波及。

案情揭露後，海軍艦隊指揮部認為陳違反陸海空軍懲罰法，記2大過處分；海軍司令部也召開人事評審會決議陳不適服現役，而核定退伍，2019年12月16日生效。

陳不服提行政訴訟，認為他礙於職務立場，遵守「維護艦長領導威信」、「凝聚單位向心」，一面查證一面希望對單位傷害降到最低，但艦指部卻認定他是艦長的「共犯」，另他已獲檢方不起訴處分，認為海軍司令部處分有重大瑕疵。

陳舉雄風飛彈誤射事件為例，指出副艦長未督導各項作業安全、怠忽職責，才被記2小過，而他卻被核處2大過，顯然不符比例原則；另他歷年考績皆為甲等以上，認為人評會委員決議前早有定見，請求法官撤銷處分。

海軍司令部反駁，人評會組織、程序均沒有違誤，陳未協助女軍官尋求法律途徑救濟，也未循回報機制向上級單位反映，甚至企圖掩蓋艦長行為，積極遊說女軍官放棄究責，人評會核定記2大過、退伍的處分沒有違誤。

法院認為，陳積極勸阻女軍官不依法定程序申訴，確實怠忽職責，且2007年單位同袍竊盜、2015年同袍也有兩性申訴問題，陳都未盡職守適當處理，還向被害人稱「事情沒那麼複雜，只是言語有所冒犯」而被懲處；海軍司令部記過、核定退伍的處分沒有違誤，駁回他的請求，判陳敗訴。

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