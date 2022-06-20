涉砍殺男牙醫致死 疑婚外情女子被依殺人罪起訴
28歲曾姓女子今年3月間疑因婚外情糾紛，到台北市文山區萬盛街持刀砍死57歲已婚的呂姓男牙醫，曾女隨後自殘被送醫救回。台北地檢署今天偵查終結，依殺人罪起訴曾女。
台北市警消於今年3月1日獲報，文山區萬盛街上發生砍殺案，立即派員到場處理，現場發現男子身中多刀、傷重已無呼吸心跳，女子也有自殘傷口，緊急將兩人分送萬芳醫院、台大醫院搶救。男子於當天下午3時19分不治身亡。
檢警調查，已婚的呂男為新北市執業的牙醫師，曾女曾經在呂男服務的牙醫診所擔任助理，2人疑有感情糾紛。事發時，曾女持刀前往呂男住處附近，與呂男發生爭執後持刀砍殺呂男，造成呂男胸口和身上有多處刀傷，當場無呼吸心跳，送醫後不治。
曾女犯案後也持刀自殘手部和頸部，送醫治療後製作筆錄，她坦承行凶但堅稱沒有殺人犯意。北檢偵辦後，今天依家暴殺人罪起訴曾女。
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