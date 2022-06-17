跟騷法上路 苗縣受理3案2男遭函送

跟蹤騷擾防制法6月上路施行，苗栗縣警察局受理3起案件，其中1名男子追求暗戀女子長期到對方住家外守候，另1名男子常尾隨女子偷拍背影，被害人提告，2男遭函送偵辦。

苗栗縣警察局婦幼隊今天發布新聞稿指出，跟騷法上路後，已受理3件跟蹤騷擾案件，共開出3張書面告誡書，也協助聲請2張保護令，其中2案經被害人提告，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

警方說明受理案件態樣，其中第1案為男子暗戀女鄰居，長期在對方住家外守候、送禮、要求外出約會，女方拒絕仍不停止騷擾。

經調查此案屬於典型「不當追求」跟騷案件，除對男子開立書面告誡，並為女子聲請保護令，經女方提告後，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

第2案為經常在市場遊蕩的男子今年5月間尾隨跟蹤拍攝1名陌生女子背影，女方發現遭偷拍當下快步離開，未料6月7日又見男子於街道一路尾隨拍攝背影，報警查辦，並對男子提告；警方除依法將男子函送偵辦，也轉介衛政單位評估此案是否需精神疾病治療。

警方指出，第3案為男子不甘與女友分手，頻傳送騷擾簡訊，日前在女方住家外盯梢大聲辱罵且不斷打電話騷擾，被害人女子不堪其擾，求助警方加以勸戒，盼男子勿再糾纏；警方協助被害人聲請保護令，並依跟蹤騷擾防制法對男子開出書面告誡書。

苗栗縣警局婦幼隊長郭守明表示，跟騷法今年6月1日起施行，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，且反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關，讓當事人心生畏怖，就可能觸法，可處1年以下徒刑、新台幣10萬元以下罰金，若攜帶兇器就會加重為5年徒刑、50萬元罰金。

他提醒，不當追求等屬常見跟蹤騷擾行為，民眾遇有類似情況應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程，保障民眾安全。