怕精神外遇要少女拍裸照 分手卻傳色情網站判2年

高雄孫姓男子與未成年少女談遠距離戀愛，孫男稱前女友會拍裸照，擔心精神外遇等理由，要求對方也要拍給他看，事後兩人分手，照片卻被傳至色情網站，少女憤而提告，孫不僅否認犯行，還說看完就刪除，但在個人電腦卻被發現仍留有裸照，慘遭打臉；地院將他依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，處2年有期徒刑。

判決指出，孫男於2014年間認識當時仍未滿18歲少女小花（化名），同年11月1 日起至2015年12月31日為止，兩人談起遠距離戀愛；孫以前女友也會拍裸照給他觀看為由，誘使小花拍攝猥褻照片，並以通訊軟體、雲端連結方式傳送瀏覽。

豈料，兩人分手後，孫男在2017年9月11日間，陸續將小花交往期間拍攝的猥褻照片，上傳到色情網站、成人論壇供網友觀覽；事後有陌生網友透過通訊軟體告知小花，裸照遭散布，才得知此事，憤而報警。

警詢、偵查及審理時，孫男矢口否認犯行，辯稱小花就讀高中三年級，平時打扮暴露，不知道她實際上未滿18歲；孫還說，交往期間她發現我在看色情網站，擔心精神外遇，才自願拍裸照傳給他，還說看完就會刪除，且分手後也全部刪除，沒上傳到網路上或傳給其他網友。

事後警方查扣孫男電腦，並從中發現當時小花拍攝的裸照；小花也，過去只有拍裸照傳給孫看過，也只有他曾要求拍攝猥褻照，之後交的新男友，都不曾有此要求，因此地院不採信孫男說詞屬。

地院審酌，孫男明知小花為心智發育尚未完全健全的高中生，竟誘使她拍攝猥褻照片，甚至將照片上傳至網路上供不特定網友觀覽，影響身心發展，並干擾對方正常生活。