聽新聞
test
0:00 / 0:00
發現女酒伴已微醺了 他「就近」帶去網咖包廂性侵
鄺姓男子與女酒伴相約喝酒，利用女酒伴微醺乘機性侵得逞；台北地院審理認為，鄺已賠錢、又認罪，被害人對應否判鄺緩刑，雖不同意但不反對，合議庭依乘機性交罪判鄺有期徒刑2年，緩刑5年。
判決主文命鄺於緩刑期間付保護管束，4年內提供240小時義務勞務，並接受法治教育4場次。可上訴。
2020年10月10日晚間，鄺與女酒伴相約在台北市「James Joyce Irish Bar 愛爾蘭酒吧」飲酒，酒後被害人頭暈、微醺，鄺就近帶她前往門牌差了幾號的網咖、漫畫、電影院、旅館複合式功能「Qtime」公館店包廂休息。
檢方指控，鄺見被害人不勝酒力、意識不清，動手褪去她的長褲、內褲，性侵女酒伴得逞，法院審理，鄺認罪。
判決指出，鄺不尊重女酒伴的性自主權，而被害人證稱，受性侵害後生理、心理跟工作都有嚴重影響，另有幻聽、失眠，工作不能專心，無法跟異性相處、交流，希望鄺被重判。
不過，法官考量鄺偵查中與被害人和解、賠償完畢，積極彌補被害人損害，調解當天還手寫道歉信，確有悔意，如判法定最低刑，仍嫌過苛，依法減刑，同時宣告鄺可以附條件緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言