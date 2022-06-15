發現女酒伴已微醺了 他「就近」帶去網咖包廂性侵

鄺姓男子與女酒伴相約喝酒，利用女酒伴微醺乘機性侵得逞；台北地院審理認為，鄺已賠錢、又認罪，被害人對應否判鄺緩刑，雖不同意但不反對，合議庭依乘機性交罪判鄺有期徒刑2年，緩刑5年。

判決主文命鄺於緩刑期間付保護管束，4年內提供240小時義務勞務，並接受法治教育4場次。可上訴。

2020年10月10日晚間，鄺與女酒伴相約在台北市「James Joyce Irish Bar 愛爾蘭酒吧」飲酒，酒後被害人頭暈、微醺，鄺就近帶她前往門牌差了幾號的網咖、漫畫、電影院、旅館複合式功能「Qtime」公館店包廂休息。

檢方指控，鄺見被害人不勝酒力、意識不清，動手褪去她的長褲、內褲，性侵女酒伴得逞，法院審理，鄺認罪。

判決指出，鄺不尊重女酒伴的性自主權，而被害人證稱，受性侵害後生理、心理跟工作都有嚴重影響，另有幻聽、失眠，工作不能專心，無法跟異性相處、交流，希望鄺被重判。