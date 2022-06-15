移工買春遭拒 性慾難解闖民宅 返家台女險遭性侵

泰國籍男子29歲沙塔瓦（譯名），今年2月晚間買春遭拒後，因性慾高漲難解，偷偷潛入小港區一處民宅尋找下手目標，首次闖入發現男屋主在內倉皇逃離，後見屋主女兒返家，趁機尾隨入內強吻、襲胸，屋主聽到女兒呼救衝下樓，沙男才逃離。高雄地檢署偵結，今依加重強制性交未遂罪，將沙男起訴。

檢方調查，沙男今年2月11日晚間9時許，到小港區鳳林路一處移工宿舍拜訪友人，一時性慾高漲，打算就近買春，他先到附近超商購買保險套，之後連打多通電話詢問雞頭，卻因為是泰籍移工，沒人想接客。

求歡遭拒的沙男性慾未解，回到友人宿舍後，看到一旁的民宅大門未鎖，竟偷偷潛入屋內，打開房門卻被男屋主撞見，倉皇溜出民宅。沒料沙男逃離後，仍在附近尋找下手目標。

沒多久沙男見到一名落單女子，他先是尾隨在後，見女方準備開門進入剛剛闖入的民宅，又在門外徘徊，隨後藉著要借「充電線」向女方搭話，被女方拒絕後，還稱「不會跟進去」，沒料女方一開門，沙就跟著闖入屋內，不僅強吻、襲胸該名女子，還企圖以手指性侵。

後來在屋內的父親聽到女兒呼救，衝下樓就看著沙男逃到隔壁宿舍，警方獲報後，沒多久就將沙男逮捕，檢方訊後依強制性交罪向法院聲押獲准。檢方偵訊時，沙男辯稱當時「喝醉了」，完全無法控制行為，才會做出這種事，否認對女方涉嫌指侵。

但檢方根據被害父女的證詞，認為沙男發現男屋主下樓，隨即逃離現場，可見他當時意識清晰，才能敏銳觀察周邊動態，一察覺狀況對自己不利，馬上溜之大吉，根本不像喝醉酒的狀態。