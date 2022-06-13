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撿屍性侵說好賠50萬 男付一半耍賴被判2年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

高姓男子在夜店「撿屍」出包，想與被害女子私了，雙方說好以50萬元遮羞，但高付了30萬元之後賴帳，遭女方提告；台北地院審理，依乘機性交罪判高姓男子有期徒刑2年。可上訴。

高姓男子2020年6月透過交友平台認識25歲的被害人，2020年7月25日與被害人和她的3名女性友人前往台北市信義區「Q9」 LOUNGE BAR飲酒，隔日凌晨，高見被害人酒醉，招攬車輛送她回家，對她性侵

被害人酒醒後不甘受辱，2020年8月10日與高相約「京站」廣場2樓咖啡廳談判，高答應賠償50萬元，並在和解書上簽字，不過，後來僅給付30萬元即置之不理，被害人報警，高被起訴。

法院審理，高坦承性侵，女方提出性侵和解書、保密協議等證物，法官認定高犯乘機性交罪。

法官認為，高的行為不可取，但他已陸續給付對方30萬元，並坦承犯行，2022年4月19日、25日又將未給付完畢的20萬元履行完畢，「尚非極惡之人」，如量處最輕本刑3年還是過重，有減刑事由。

判決指出，高利用被害人酒醉乘機性交，應受一定程度非難，考量他犯罪動機、對被害人所生危害，依法量刑。

判決還說，被害女子陳稱，高給付30萬元後態度變得不好，也消失得不明不白，沒有給人一個交代，當初講好的事情就應該履行，如果有困難應該主動提出，不是直接消失等，法官認為高既食言，雖可減刑，但不宜緩刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性侵 咖啡廳 京站

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