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鈕承澤性侵關在花蓮 李烈「姐來看你了」上周五探監

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國片導演鈕承澤性侵劇組女助理，判處有期徒刑4年，在矯正署花蓮監獄服刑，鈕演藝圈患難之交、資深藝人李烈上周五前去探監。李烈與鈕承澤情同姐弟，這是鈕入獄後她首度疫情中送暖。

李烈與鈕承澤相識20年，2010年2人合作國片「艋舺」有革命情感，並且共同成立公司，鈕違規帶大陸攝影師到軍事要塞，李烈公開幫鈕道過歉。

事實上，2018年12月性侵醜聞爆發後，鈕承澤選擇閉關，李烈2度前往鈕家陪伴，還主動買熱湯給守候在鈕家門口的媒體，李烈當時對鈕涉不名譽案件，感嘆「出個門怎麼一夕之間天崩地裂！」

鈕承澤性侵女助理依強制性交論罪，法定刑3年以上、10年以下，實務上不是沒有緩刑的空間，不過，審判中鈕雖賠償被害人2百多萬元，但訴訟策略是「不認罪」，終因未獲原諒判刑確定。

鈕承澤2021年11月30日發監花蓮監獄，入監迄今半年，平時除少數親友探監、胞弟鈕承俊不止一次辦理會見，李烈本月10日到花監辦理一般接見，相信李烈出現，對鈕的囚情有益。

鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人獨留鈕家，鈕在劇組離去後，以手指插入被害人下體，被害人驗傷向警方報案。

最高法院去年判鈕有期徒刑4年確定，原訂2021年11月2日執行，但他把戶籍遷到花蓮，申請在花蓮服刑，還提供母親診斷證明書，盼延緩入監獲同意，依規定，鈕如果現良好，最快2023年11月有機會申請假釋。

花蓮 性侵 監獄

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