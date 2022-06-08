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國小警衛猥褻少女 男子遭判刑3年

中央社／ 彰化8日電

1名少女去年清明連假時返回國小母校遊玩，在學校辦公室和擔任警衛的蕭男打招呼，蕭男見四下無人，趁機撫摸少女胸部及下體，少女事後告知家人，蕭男被依強制猥褻罪判刑3年。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，蕭男在南彰化1所國小擔任警衛，現年15歲的少女就讀國小五年級時就認識蕭男；而少女去年4月2日清明連假時，曾返回就讀的國小遊玩，也在教職員辦公室跟蕭男打招呼。

蕭男見四下無人，用手碰觸少女胸部及下體猥褻得逞，少女事後返家，將此事告知家人及同學，家長帶著少女前往警局報案，蕭男也因此遭彰化地方檢察署提起公訴。

彰化地院審理此案時，蕭男坦承犯案，法官也調閱學校監視器畫面等證物，確認少女說詞無誤；地院法官認為，被告明知少女未滿14歲，心理生理發育都未成熟，對其猥褻行為戕害少女身心健康與人格發展巨大，犯罪情節嚴重，不過考量蕭男為低收入戶，以臨時工為業，認為蕭男涉犯刑法對未滿14歲之女子強制猥褻罪，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

彰化縣政府教育處人員告訴中央社記者，案件發生後，國小已將蕭男解僱，同時將資料輸入不錄用名單，蕭男未來無法在縣內學校任職。

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