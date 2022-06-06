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跟騷法上路 屏東男糾纏前女友吃告誡單

中央社／ 屏東縣6日電

跟蹤騷擾防制法1日上路，屏東顏姓男子不甘心與女友分手，盯梢跟蹤並以未顯示號碼電話騷擾，內埔警方接獲報案，核發屏東首張跟騷告誡單，再犯則法辦。

屏東縣政府警察局內埔分局今天發布新聞稿指出，顏姓男子（30歲）與女友協議分手後心有不甘，死纏爛打，不斷打電話騷擾、住處守候及尾隨至平日運動工作坊，對方不堪其擾，報警處理。

警方表示，女子因彼此認識，不想把事情鬧大，只希望警方能勸顏男不要再來糾纏，協助完成民事家暴令聲請，依據跟蹤騷擾防制法第4條開出屏東首張告誡書，並通知顏男至分局簽收、執行書面告誡警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法。

內埔分局長莊順智表示，民眾如遇跟蹤騷擾行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令及預防性羈押等保護機制及司法流程。

莊順智說，若違反跟蹤騷擾防制法最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

屏東縣政府 跟蹤騷擾 分手

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