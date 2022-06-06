按摩師性侵女客回鍋上班 再犯2案判刑5年6月

台北市連鎖「足鶴養生館」何姓按摩師性侵女客遭法辦，他「回鍋」重操舊業，再對2名女客性侵，被控強制性交，強制猥褻；何不認罪，台北地院審理，2罪判何應執行有期徒刑5年6月。

何2018年7月在養生館對女顧客強制猥褻，判刑10月確定，檢方傳他發監不到，2021年5月發布通緝；何涉性侵案後，還在「足鶴」擔任按摩師。

2021年8月18日10時，一名女客前往「足鶴」消費，何以消水腫療程為由，將手伸入對方內褲，以手指插入她陰道，女客離開後告知男友，驗傷採證，提告強制性交。

2020年6月6日14時，另名女客進入「足鶴」，何按摩她大腿時，將手指伸進內褲放在她陰部，連續指戳，第2天，女客在「足鶴」臉書專頁留負評，1年多後得知何犯案不斷，為避免有人繼續受害，提告強制猥褻。

何否認強制性交，辯稱女客換的是店裡合身的短褲，「我的手伸不進去她的褲子裡」。

法官調查，被害人警詢、偵查證述一致，證據顯示，她結束按摩後，先至公司洗澡，洗完仍感不適，她證稱遭性侵影響工作情緒，還到醫院身心科就醫，與性侵害案被害人反應相符，何犯案事證明確。

何也否認對另一名女客強制猥褻，辯稱沒有摸她的外陰部，還稱如果對方當下有意見，應該立刻報警，「為什麼過了這麼久才來指控我？」

法官調查，被害人報案雖距案發逾1年多，但她陳述遭猥褻過程清楚、詳盡，如不是親身經歷而印象深刻，難以在逾1年多後作具體證述，而且，她被性侵翌日即在「足鶴」臉書專頁留下「老闆不是很尊重消費者，非常糟糕的經驗，未來不會再到足鶴消費」的負評，證詞也可信。

判決書指出，何2018年7月強制猥褻女顧客，於上訴審理至入監執行期間，繼續從事按摩工作，再次利用消費者對專業的信賴，造成另2名女子身心受創，破壞社會秩序，應科以較重刑度。