禽獸！性侵女教友撲倒硬上 被害人哀求活著離開

屏東縣一名有性侵和強盜前科的林姓男子，出獄後參加教會活動，與一名人妻教友認識10天，竟在住處撲倒人妻強制性交得逞。過程中女教友數度推拒，林男竟威嚇「知道我是更生人嗎？」女教友最後僅能閉眼禱告哀求活著離開，受辱後意圖輕生，事後提告，屏東地院依強制性交罪判林男5年徒刑。

林男因犯下強制性交罪、強盜罪，應執行12年2月有期徒刑，2017年才假釋出獄。2020年7月參加教會活動，認識一名人妻女教友，兩人認識10天即向對方告白，女教友明確拒絕，表明已有家庭，詎料隔天竟遭性侵。

判決指出，林男在其住處要求女教友跟他做愛，被害人欲離去但被推倒在床，林男邊脫女教友褲子還說「今天一定要得到妳」，因其一再推拒竟威嚇說「知道我是更生人嗎？」害女教友嚇到不敢作聲，僅能閉眼禱告，只求平安離開。

女教友受辱後一路哭著返家，兒子帶她驗傷報警，並趕赴林男住處。林男一開門遭教友兒子狠打，痛罵禽獸，竟回「不好意思，我也不知道為什麼會這樣」。

林男辯稱，案發前一天，女教友跟他說作夢夢見兩人做愛，他還開玩笑問說，夢中做愛的過程跟感覺好不好，因女教友回說，這是神在給我們兩個人的考驗，讓他直覺是性暗示，當下有點勃起，隔天才會要求女教友跟他作愛，且過程中對方都未反抗，認定兩人已超出普通朋友的情愫。

女教友受辱後本欲直接到派出所報案，但心善念及林男剛出獄，又要被關進去，才哭著返家。事後哭傳LINE語音給林男，痛斥對方「我這麼真心幫助你」、「你為何要這樣對待我」，因身心痛楚一度還意圖割腕輕生。

法官根據兩人證詞及人妻事後反應，認定兩人並無男女情感基礎或曖昧情愫，不採信林男說法，且其犯後飾詞否認，未與被害人和解，亦未取得其原諒，又構成累犯，依強制性交罪判5年徒刑。林男在一審判決後已上訴二審，目前由高雄高分院審理中。

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