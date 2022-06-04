情敵相約談判 她單刀赴會慘遭灌毒全裸凌虐4小時

新北市劉姓女子不滿前男友遭陳姓女子橫刀奪愛，去年約陳女出面談判，陳女單刀赴會反遭劉女夥同2名簡姓男子與李姓男子和郭女及陳、林兩名少女，將人強押至劉女租屋處，強灌毒咖啡後脫光衣物凌虐長達4小時，還透過手機網路直播陳女自慰後才放人。

陳女獲釋後向大樓警衛求救送醫並提告，新北地院日前共犯二人以上共同強制性交而凌虐並錄影及播送該影像罪，判處李男7年6月徒刑，2名簡男分別判刑3年10月及3年8月徒刑，郭女7年4月徒刑，陳、林兩名少女由少年法庭審理，劉女則另行審結。

判決指出。劉女不滿陳女與潘姓前男友交往，認為陳女是介入感情的第三者致心生不滿，去年7月3日凌晨2時許，約陳女出面談判，劉女夥同李男、簡男（28歲）、簡男（19歲）、郭女（20歲）、林女（17歲）、陳女（16歲）等人，將陳女押至劉女位於樹林區大安路的大樓6樓租屋處。

「我是自願喝毒品，沒有人逼我。」陳女被押進屋內後隨即遭眾人持鐵棍、鐵盆、桌腳毆打，並摔壞陳女手機不讓她求救，還搶走其皮包內現金3000元，眾人脅迫陳女飲用毒品咖啡包後，還強逼陳女對鏡頭說，她是自願喝毒咖啡包，並強迫陳女脫光衣物自慰，拍裸照，被逼迫凌虐長達4小時才獲釋，陳女逃出劉女租屋處後，向大樓警衛求救送醫並報警。