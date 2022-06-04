男子騙得少女自慰照後露狼性 性侵得逞
王姓男子透過通訊軟體，結識3名少女，騙得少女裸照後，露出狼性真面目，不但在MTV店內性侵其中1名少女，還恐嚇3少女傳自慰影片給他，遇少女不從，便揚言「讓男生都認識你」公開少女的裸照。高雄地方法院依強制性交及違反兒少性剝削防制條例，重判王9年徒刑。
判決指出，王姓男子從2018年起，透過通訊軟體「Jello」、「CHEERS」、「LINE」，陸續認識3名少女，2018年間先誘騙1名住北部的少女，傳自慰影片及裸照讓他看，2020年7月誘騙高雄1名少女到MTV店，趁機性侵少女得逞，不久，又另騙高雄另1名少女傳猥褻影片給他。
王姓男子食髓知味，要求遭他性侵的少女，再繼續傳自慰影片給他，但少女不從，斷絕和他聯絡，王揚言把她的裸照傳給別人看，少女不為所動，王竟傳訊給少女，留言「只是跟你說之前只是心軟只傳女生看，之後就是男生了」、「聽我的話還是...讓男生都認識你」、「今天沒視訊到就不用求我了我不會聽」。少女見到他的留言，因害怕不得不從，便把自感自慰影片傳給王姓男子，事後將遭遇告訴家人，家人立即報警。
高雄市警婦幼隊員警循線赴台中市逮捕王，從他的電腦資料檔案，才發現另有2名少女受騙，傳自慰照片或影片給他。合議庭認為，王姓男子為滿足個人私慾，引誘或脅迫思慮均未臻成熟的少女，對少女身心健康及人格發展產生不良影響，戕害少女，重判他9年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言