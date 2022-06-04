男子騙得少女自慰照後露狼性 性侵得逞

王姓男子透過通訊軟體，結識3名少女，騙得少女裸照後，露出狼性真面目，不但在MTV店內性侵其中1名少女，還恐嚇3少女傳自慰影片給他，遇少女不從，便揚言「讓男生都認識你」公開少女的裸照。高雄地方法院依強制性交及違反兒少性剝削防制條例，重判王9年徒刑。

判決指出，王姓男子從2018年起，透過通訊軟體「Jello」、「CHEERS」、「LINE」，陸續認識3名少女，2018年間先誘騙1名住北部的少女，傳自慰影片及裸照讓他看，2020年7月誘騙高雄1名少女到MTV店，趁機性侵少女得逞，不久，又另騙高雄另1名少女傳猥褻影片給他。

王姓男子食髓知味，要求遭他性侵的少女，再繼續傳自慰影片給他，但少女不從，斷絕和他聯絡，王揚言把她的裸照傳給別人看，少女不為所動，王竟傳訊給少女，留言「只是跟你說之前只是心軟只傳女生看，之後就是男生了」、「聽我的話還是...讓男生都認識你」、「今天沒視訊到就不用求我了我不會聽」。少女見到他的留言，因害怕不得不從，便把自感自慰影片傳給王姓男子，事後將遭遇告訴家人，家人立即報警。