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籃球義務教練對17男學生伸狼爪 一審重判30年

中央社／ 花蓮縣3日電

羅姓男子2019年起在某國小擔任籃球隊義務教練，2年來以「健康檢查」為名對17名男學生伸狼爪，花蓮地方法院依妨害性自主等罪，判決應執行有期徒刑30年，全案可上訴。

法官比對被害學生指證，清楚描繪案發現現場、過程，並於羅男手機、電腦發現多張私密部位照片及影片，一審宣判妨害性自主、性交、強制猥褻等罪共34案，各別判刑3到15年不等，累加刑期逾百年，應執行最重有期徒刑30年，全案可上訴。

花蓮地院庭長黃鴻達今天接受媒體聯訪指出，依刑法51條「宣告多數有期徒刑者，於各刑中最長期以上，各刑合併刑期以下，定其刑期，但不得逾30年」合議庭量處法定最重定執行刑上限30年。

判決書指出，51的的羅男2019年至2021年期間擔任籃球義務教練期間，自稱當過護理師，佯稱健康檢查對落單男學生猥褻，課後也會假借帶學生出去玩、泡溫泉，進而猥褻、性侵得逞，過程還拍攝影片、照片，17名受害學生年齡介於8歲至13歲。

判決書指出，陸續有學生出現害怕肢體接觸、將自己鎖在房間、悶悶不樂等行為，家長懷疑有異，學生才說出「教練會亂摸」。

判決書指出，偵訊期間羅男矢口否認對未滿14歲男子猥褻或強制猥褻，辯稱身為教練本來就會注意球員身體狀況，若有受傷會幫他們檢查、處置，都是出自好意，卻被腦補成猥褻行為。對於學生指控泡溫泉被侵犯，羅男辯稱幫學生洗澡難免會碰觸到學生生殖器，泡湯時因空間有限，也會不小心碰到，並非猥褻。

猥褻 健康檢查

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