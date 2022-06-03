快訊

專訪哈佛大學專家：烏克蘭「抗俄資訊戰」怎麼打？

南韓8日起全面鬆綁！未接種疫苗旅客入境免隔離

恭喜！韓星張娜拉宣布與小6歲的他結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

色魔2度下藥迷昏女子 硬上還拍性愛片重判12年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子曾迷昏酒店小姐猥褻被判刑5年，後因不滿女友提分手假借慶生約她回家，又在紅酒下藥趁對方昏睡性侵，一旁還架設手機偷拍性愛影片，陳雖經辯護人主張自己對女子用情至深，因執念造成錯誤，但法院痛斥他兩性觀念偏差，依加重強制性交等判他12年2月，可上訴。

檢警調查，陳男2020年7月至12月間和女子在家、汽旅性交時，趁對方睡著偷拍裸照、影片；去年6月陳藉故工作事情約女子回家，還拿出蛋糕、水果等稱自己生日快到了，希望對方一起幫他過，轉身卻在紅酒偷摻入含有第四級管制藥品Zolpidem（佐沛眠）的2顆鎮定劑。

女子喝下意識模糊睡著，陳就脫去她衣服性侵得逞，一旁還架設手機竊錄過程，期間女子數次醒來，卻遭陳以酒醉為由餵食不明藥劑，導致她反覆陷入昏睡，陳為避免曝光還將她衣服全數拿去洗，直到凌晨女子哭求要回家才載她回去。

陳後來又不滿女子要搬家，向她及男友恐嚇「你種種的地點，我都知道」、「我們3人同歸於盡」，又曾衝撞她住家。審理時，陳男坦承不諱，與女子證詞相符，女子也提出監視器、毒物及驗傷報告佐證。

陳男的辯護人則說，陳和女子交往一段時間，就分手認知不同，且陳僅國小畢業，對男女關係處理一直無法完善掌握，他也對女子用情至深，因執念造成錯誤，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院認為，陳下藥對女子性侵還竊錄，嚴重侵害她身體、隱私，就算是男女朋友、夫妻或性交易工作者，個人性意思自主權也應受尊重與保護，況且陳2019年才曾因下藥對女子猥褻經一審判刑5年，這次再犯不應輕縱。

法院痛斥，陳男兩性觀念偏差，絲毫未尊重他人性自主權，造成女子身心嚴重創傷，初期均否認犯行，耗費諸多司法資源最終才坦承，依3個妨害秘密、1個恐嚇、1個侵入住宅，及1個以藥劑及對被害人為錄影犯強制性交罪，判陳12年2月；其中1年得易科罰金。

陳男在紅酒下藥迷昏女友人，硬上還假手機偷拍，法院依加重強制性交罪等判他12年2月。示意圖／ingimage
陳男在紅酒下藥迷昏女友人，硬上還假手機偷拍，法院依加重強制性交罪等判他12年2月。示意圖／ingimage

性侵 紅酒 猥褻

延伸閱讀

色男獸性大發無套硬上女友人 完事秒變溫馴還跪一旁求饒

10億大麻販毒集團 主嫌重判25年6月

名醫孔繁錦不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

國安私菸2少校一審遭重判10年以上 「可能逃亡」再境管

相關新聞

性侵求助少女 消防員有罪定讞

新竹縣消防局勤務指揮中心執勤員陳璽元四年前接獲十六歲少女輕生求助電話，藉關心名義約少女兜風，在車上性侵得逞，少女不堪受辱...

色魔2度下藥迷昏女子 硬上還拍性愛片重判12年2月

台中陳姓男子曾迷昏酒店小姐猥褻被判刑5年，後因不滿女友提分手假借慶生約她回家，又在紅酒下藥趁對方昏睡性侵，一旁還架設手機...

色影師拍少女性感照卻抓乳還嫌「那麼小」 無罪變有罪

江姓攝影師藉拍攝寫真本需要替身模特兒測光名義，邀一名少女「單對單」拍照、測光；江帶少女到台北市大安區的旅館，要求對方換上...

消防員性侵求助少女害她17度輕生亡 無罪逆轉有罪定讞

新竹縣消防局勤務指揮中心執勤員陳璽元4年前接獲16歲少女輕生的求助電話，藉關心名義約少女兜風，見面後在車上性侵得逞，少女...

人夫凍未條帶前妻回家嘿咻 被抓包稱「嚴重汙辱媽祖」

一名人妻發現丈夫多次和前妻出遊約會，甚至將前妻帶回家或帶去汽車旅館嘿咻至少10次，侵害她的配偶權，提告要求2人賠償200...

掐少年左乳致瘀青涉性騷⋯補教師喊冤：像哥們一樣互動 法院不採信

南投縣蔡姓補教師在前年10月間，因認為班上一名國中生有「互抄作業」的狀況，蔡伸手掐少年胸部，導致左乳瘀青，少年、家長提告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。