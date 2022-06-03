色魔2度下藥迷昏女子 硬上還拍性愛片重判12年2月

台中陳姓男子曾迷昏酒店小姐猥褻被判刑5年，後因不滿女友提分手假借慶生約她回家，又在紅酒下藥趁對方昏睡性侵，一旁還架設手機偷拍性愛影片，陳雖經辯護人主張自己對女子用情至深，因執念造成錯誤，但法院痛斥他兩性觀念偏差，依加重強制性交等判他12年2月，可上訴。

檢警調查，陳男2020年7月至12月間和女子在家、汽旅性交時，趁對方睡著偷拍裸照、影片；去年6月陳藉故工作事情約女子回家，還拿出蛋糕、水果等稱自己生日快到了，希望對方一起幫他過，轉身卻在紅酒偷摻入含有第四級管制藥品Zolpidem（佐沛眠）的2顆鎮定劑。

女子喝下意識模糊睡著，陳就脫去她衣服性侵得逞，一旁還架設手機竊錄過程，期間女子數次醒來，卻遭陳以酒醉為由餵食不明藥劑，導致她反覆陷入昏睡，陳為避免曝光還將她衣服全數拿去洗，直到凌晨女子哭求要回家才載她回去。

陳後來又不滿女子要搬家，向她及男友恐嚇「你種種的地點，我都知道」、「我們3人同歸於盡」，又曾衝撞她住家。審理時，陳男坦承不諱，與女子證詞相符，女子也提出監視器、毒物及驗傷報告佐證。

陳男的辯護人則說，陳和女子交往一段時間，就分手認知不同，且陳僅國小畢業，對男女關係處理一直無法完善掌握，他也對女子用情至深，因執念造成錯誤，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院認為，陳下藥對女子性侵還竊錄，嚴重侵害她身體、隱私，就算是男女朋友、夫妻或性交易工作者，個人性意思自主權也應受尊重與保護，況且陳2019年才曾因下藥對女子猥褻經一審判刑5年，這次再犯不應輕縱。