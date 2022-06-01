色男獸性大發無套硬上女友人 完事秒變溫馴還跪一旁求饒

紀男硬上女子，法院依強制性交罪判他3年10月。示意圖／ingimage

台中紀姓男子和女性友人看電影佯稱陪她回家，一開門卻獸性大發沒戴保險套性侵、逼口交，事後還辯稱女子比他高壯、沒違反意願，女子控訴紀很凶硬上，射精後馬上變溫馴還跪一旁道歉；法院勘驗錄音、驗傷等不採信紀辯詞，依強制性交罪判他3年10月。

檢警調查，紀男去年4月和女子看完電影說要陪她走回家，一到門口卻強行將她推到床上，對方嚇到反抗尖叫說「等一下、等一下」，紀卻喝斥「沒關係啊！妳就一直等一下啊」，扯掉女子褲子硬上。

紀不顧女子激烈用肢體抗拒，害她頭撞到牆壁受傷，甚至沒戴保險套結束後辯稱沒有射精，女子氣到用他精液抹在紀的人中，並痛罵他命離開隨即報警。

審理時，紀辯稱性交是雙方合意，輕吻、摟抱女子都沒拒絕之後就發生性行為，還說他認知「彼此是朝交往方向前進」，覺的女子是不滿後來沒帶她去吃飯，而跟別人吃飯，所以才心生不滿提告。

紀還說，自己沒必要強迫女子性交，因為對方身行比他高大，自己比較瘦弱，如果要強迫她「可能要更大力氣」；女子控訴，紀突然脫她裙子、內褲，自己還解開牛仔褲掏出生殖器，還突然很凶，自己不敢反抗最後就遭紀無套硬上。

女子還說，紀射精後突然變得很溫馴，自己一時反應不過來，問他是不是射在裡面，紀先是否認還跪在旁邊一臉很抱歉的樣子，她才氣到用精液抹在他人中。

法院勘驗2人對話錄音，發現女子一再質問紀硬上，紀都沒反駁，還以「不要生氣」、「對不起」回應，另有驗傷、DNA採證報告佐證。

法院審酌，紀朝女子硬上、逼口交，過程還害她頭撞到牆壁，嚴重侵害女子性自主權，女子也不願意調解，希望法院從重量刑，依強制性交罪判他3年10月。