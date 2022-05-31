權威級「爺爺」牧師猥褻女大生 向上帝懺悔仍遭起訴

曾在校園福音團契擔任牧師的饒姓男子，2016年以年紀大、有便祕等理由，要求到團契實習的女大生為他「按摩肚肚和下面」，還傳LINE「要光溜溜地抱著妳睡」，被法院判刑8月確定；台北地檢署查出，有另名女大生不但被迫幫饒男按摩鼠蹊部，還眼睜睜看著饒男脫褲子露生殖器，饒男雖在偵查期間向檢方認罪，同時強調已跟「上帝懺悔」，但檢方仍依利用權勢猥褻罪起訴饒男。

現年80多歲的饒男，2019年透過團契發表公開道歉聲明說，「我做了嚴重得罪人、得罪神的事，不只是性騷擾，我更是犯了對罪不自知的麻痺，不只是不儆醒，我更是無知又自大地忽視了上帝多次的提醒；我使主的名蒙羞，我傷害了姊妹，使校園團契和眾教會受到嚴重的虧損。我以不配和無比愧疚的心，向大家坦承我所犯的錯，並公開地悔過道歉。」

全案起源於校園團契會接受學生前往實習，德高望重的饒男擔任實習老師，團契成員和實習生都尊稱他「爺爺」。

2016年間，有女大生向團契抱怨，指控饒男多次以年紀大、身體不適為由，要求女大生到家中幫他按摩，趁機偷親、擁抱女大生，還多次傳送情色訊息「爺爺真疼愛你的不得了，抱著妳、親著妳入眠好嗎」、「讓爺爺抱抱親親，這樣爺爺才會快樂長壽」、「要光溜溜地抱著妳睡」。

女大生為了實習成績隱忍很久，但2016年9、10月間，饒男3度脫下褲子暴露下體，強迫她用手按摩隱私部位，她再也忍不住而向團契申訴，饒男因此被團契免除職權，饒男因此在民事部分被判要賠償女大生60萬元，刑事案件則被依利用權勢猥褻罪判8個月，2案都未上訴而確定。