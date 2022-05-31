快訊

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

直播／確診總數破200萬！今本土+80,656 死亡個案增90名

女軍人泥醉同袍載到摩鐵性侵 痛醒哭喊：不該這樣對我

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市女軍人在前年間與軍中同袍聚餐，喝酒後又被另名同胞約出續攤，但該同袍開車接女子時，發現女子已經泥醉，所以將女子載往汽車旅館性侵，女子因性交時痛醒，哭喊「好痛」、「不該這樣對我」，因同袍事後以40萬元與女子和解，一審判刑1年10月，緩刑3年。

判決指出，26歲女軍人在前年11月23日晚間在台中市一家小吃部，參加軍中排組聚餐，期間女軍人已不勝酒力，當天深夜11時許，另名29歲男同袍致電女軍人續攤，男同袍開車前往載人，但發現女軍人已處泥醉狀態，因此沒有依約前往酒吧續攤，反而將女軍人載往摩鐵

男子在摩鐵內將女軍人的衣物脫光後，戴保險套性侵，女軍人因性侵疼痛而醒來，哭喊「我好痛」、「你不應該這樣對我」，男同袍才停止犯行，女軍人趁洗澡時，向友人求助「救我」、「拜託」、「我被強姦」，經軍中長官接獲通報後，查出男子犯行。

一審時，男子承認犯行，也與女子以40萬元達成和解，女子同意不追究男子的刑事責任，考量到男子沒有前科，犯後也坦然承認犯罪，深知悔悟，而且賠償被害人損失。

法官認為，趁機性交罪是本刑3年以上之罪判刑，若依法論處，對男子來說，猶嫌過重，有情輕法重的情形，予以減刑，加上男子經此偵審程序後，相信無再犯之虞，依法判刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

台中市一名女軍人在前年間喝醉後，遭同袍性侵，台中地院判涉案男子緩刑。圖／本報資料照
台中市一名女軍人在前年間喝醉後，遭同袍性侵，台中地院判涉案男子緩刑。圖／本報資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軍人 性侵 摩鐵

延伸閱讀

台南警性侵少女已和被害人和解 二審獲減刑判8年

台南警員任職期間性侵少女 二審改判8年現已離職

尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠

桃園情侶從摩鐵吵到橋上 女卻失足墜10公尺河床

相關新聞

女軍人泥醉同袍載到摩鐵性侵 痛醒哭喊：不該這樣對我

台中市女軍人在前年間與軍中同袍聚餐，喝酒後又被另名同胞約出續攤，但該同袍開車接女子時，發現女子已經泥醉，所以將女子載往汽...

懷疑妻外遇 持刀斧砍情敵要害

林姓男子懷疑妻子和柯姓推拿師關係曖昧，涉持長刀朝柯頭部揮砍，以折疊刀刺傷臀部，另以斧頭及空氣槍攻擊柯腹部及生殖器，造成陰...

持刀斧直攻情敵頭、下體 殺人未遂罪嫌被起訴

基隆市林姓男子懷疑妻子和柯姓推拿師關係曖昧，到柯家理論時，涉嫌持未開鋒長刀朝柯頭部揮砍，並以折疊刀刺傷臀部，另以斧頭及空...

結夥入住墾丁Villa 男強吻摸胸被2女打到扭傷

劉姓男子在2020年間和朋友南下屏東墾丁度假三天兩夜，入住一家villa，遭指控在吊床區強吻、亂摸同行的女子，事後還被2...

尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠

高雄黃姓人妻發現劉姓丈夫退休後沉迷聲色場所，還多次帶著甘姓女子入住摩鐵，黃女懷疑劉男出軌，對劉及甘女提告求償110萬元，...

大叔急購點數欲約見辣網妹 遭阻驚覺被人傷了心

48歲陳姓男子透過網路認識自稱「琪琪」的女子，兩人互加LINE後，對方以甜言蜜語討取陳歡心，假藉見面需購買遊戲點數。陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。