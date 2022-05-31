女軍人泥醉同袍載到摩鐵性侵 痛醒哭喊：不該這樣對我

台中市女軍人在前年間與軍中同袍聚餐，喝酒後又被另名同胞約出續攤，但該同袍開車接女子時，發現女子已經泥醉，所以將女子載往汽車旅館性侵，女子因性交時痛醒，哭喊「好痛」、「不該這樣對我」，因同袍事後以40萬元與女子和解，一審判刑1年10月，緩刑3年。

判決指出，26歲女軍人在前年11月23日晚間在台中市一家小吃部，參加軍中排組聚餐，期間女軍人已不勝酒力，當天深夜11時許，另名29歲男同袍致電女軍人續攤，男同袍開車前往載人，但發現女軍人已處泥醉狀態，因此沒有依約前往酒吧續攤，反而將女軍人載往摩鐵。

男子在摩鐵內將女軍人的衣物脫光後，戴保險套性侵，女軍人因性侵疼痛而醒來，哭喊「我好痛」、「你不應該這樣對我」，男同袍才停止犯行，女軍人趁洗澡時，向友人求助「救我」、「拜託」、「我被強姦」，經軍中長官接獲通報後，查出男子犯行。

一審時，男子承認犯行，也與女子以40萬元達成和解，女子同意不追究男子的刑事責任，考量到男子沒有前科，犯後也坦然承認犯罪，深知悔悟，而且賠償被害人損失。

法官認為，趁機性交罪是本刑3年以上之罪判刑，若依法論處，對男子來說，猶嫌過重，有情輕法重的情形，予以減刑，加上男子經此偵審程序後，相信無再犯之虞，依法判刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。 台中市一名女軍人在前年間喝醉後，遭同袍性侵，台中地院判涉案男子緩刑。圖／本報資料照

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