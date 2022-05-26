快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

包租公邀女房客體驗拔罐灌醉性侵 雄檢聲押獲准

中央社／ 高雄26日電

高雄蔡姓包租公涉藉口要幫女房客拔罐，邀入房內灌醉對方性侵，他落網後辯稱對方是想答謝才發生關係，高雄地檢署認為他犯嫌重大且有再犯之虞，今天聲押獲准。

高雄地檢署今天表示，51歲蔡男沒有工作，目前靠著將三民區住處分成多間套房出租度日，他本人則住在其中一間套房。但5月21日上午他卻向一名女房客自稱很會拔罐，邀請女方到房間體驗，並拿出威士忌共飲藉口可以放鬆，結果女子不勝酒力隨即醉倒。

女房客酒醒後，不僅發現自己衣衫不整躺在蔡男床上，轉頭還看到全裸的蔡男，因此驚覺遭性侵，馬上奪門而出報警。警方獲報隨即持拘票前往蔡男住處逮人。

蔡男落網後，辯稱當時忘記搖醒女方經過同意就發生性行為，且女方只喝一點威士忌，應不至於酒醉，若是疲累也應回房睡覺。但因女生睡在他的床上，他覺得對方是想要發生性行為答謝，「抱著睡覺才不會給鬼壓」等語。

檢方查出，蔡男不只有恐嚇、傷害、妨害名譽、妨害自由、毀損等前科，更曾在5月11日涉性騷一名女房客，甚至還按密碼鎖闖入對方房間內理論。加上他對案情避重就輕，檢方認定他犯罪嫌疑重大且有再犯之虞，今天複訊後聲押獲准。

房客 房間

延伸閱讀

包租公竟是狼！灌醉女房客性侵 被逮還扯「她要答謝我」

名醫孔繁錦不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

服藥醒來發現下體有精液 驚見男友昏睡才知遭別人性侵

吳亦凡涉性侵被關9個月 推特突然舉動疑曝「出來了嗎」

相關新聞

名醫孔繁錦不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

名醫孔繁錦被兩名女病患指控今年4月在診所內以手指插入等方式性侵、性騷女病患，孔繁錦到案後矢口否認犯罪。新北地方法院認為，...

影／囂張！男工程師搭北捷 10分鐘內向3女露鳥

北市疫情嚴峻，露鳥男不但不怕，反而更大膽囂張。1名35歲詹姓男工程師4月搭乘捷運板南線，竟於10分鐘內在南港展覽館站手扶...

包租公竟是狼！灌醉女房客性侵 被逮還扯「她要答謝我」

高雄蔡姓包租公自稱自己拔罐很厲害，邀請租客到他房間體驗，趁機邀女方陪他喝酒，沒料蔡男見女方醉倒，竟涉嫌性侵租客，女方酒醒...

男工程師搭北捷頻露鳥 遭捷警查獲送辦

北市1名35歲詹姓男工程師4月搭乘捷運板南線時，竟於10分鐘內連續自南港展覽館站手扶梯和車廂陸續分別對3女露鳥猥褻，捷警...

台版Metoo 教練染指學生惡行多逾追溯期僅判6年10月

2017年底「＃Me too」運動在全球延燒，隔年台灣有一名女學生，在臉書社團匿名貼文，控訴長期遭到梁姓金牌體操教練性侵...

偷吃人妻稱有性自主權 法院打臉：不和她性交有何損害

台中周姓男子和人妻外遇互傳「我愛你」，還說「想要那個，哥來幫你」，對方老公見妻子出軌精神痛苦不堪向周求償100萬元，但周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。