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強迫口交吞精 惡男性侵少年10次重判12年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

現年32歲吳姓男子曾因性侵案判刑11年確定，仍不知悔改，2020年借機將涉世未深的15歲少年帶往旅館憑藉身型上優勢，涉嫌強迫少年口交、吞精、喝尿、插肛門等性侵行為，並一旁以手機拍錄下過程借此要脅少年，前後10次性侵得逞，少年因深感痛苦才告知母親，母帶往醫院驗傷報警提告；日前嘉義地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判處有期徒刑12年，可上訴。

吳男（另案執行中）在嘉義市某出租機車行認識少年，並互相加為臉書好友，在互動中認為少年涉世未深年幼可欺，2020年1月30日下午相約見面後，即騎乘機車搭載少年至某商旅投宿，在客房內憑藉其身型上優勢，涉嫌徒手毆打少年，喝令脫去全身衣褲性侵得逞，隔天一早又再性侵，才讓少年離去。

事隔1天2月2日，吳男以和解為藉口約少年見面後，又帶到某旅社房間，揚言如不配合，要將之前拍攝的影片於網路公開，逼少年就範再被吳男性交得逞。此後2月4日、2月20日、2月23日、2月25日、2月26日等，以同樣手法脅迫少年與他性交得逞。

少年深感痛苦在3月2日告之母親，其母聽聞後到醫院驗傷報警，警方於3月8日持搜索票，在嘉義市吳男住處搜索，查扣2支手機、嬰兒油及束帶等證物，將吳男偵訊後移送嘉義地檢署偵辦，檢察官偵查後提起公訴。

法院審理期間吳男坦承犯行，供稱係因其在年少進入感化院收容期間，遭到年齡較大的收容人施以相同的性侵害對待，造成他對性行為、性剝削的觀念有所偏差。

法官審酌，被告前已因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，經判決有期徒刑11年，竟仍不知戒慎，再為上開犯行，犯後坦承犯行，態度尚稱良好，但為滿足個人私慾，利用少年涉世未深，罔顧少年的性自主意思，對少年的身心健康及人格發展產生極度不良之影響，至今未達成和解，少年及其母親都希望從重量刑。自述國中肄業、入監之前從事板模的工作、月收入約3萬元、未婚、無子女等一切情狀，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判處有期徒刑12年。

涉嫌性侵未成年少年，男子被判刑12年。圖／本報資料照片
涉嫌性侵未成年少年，男子被判刑12年。圖／本報資料照片

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