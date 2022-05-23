變態狼師從小看她長大 竟和她親媽聯手性侵得逞
開設補習班的潘姓男子垂涎女性友人B女的兩個女兒，在B女幫助下，去年12月12日趁著與B女小女兒單獨外出時，在汽車旅館內性侵得逞，新北地檢署依強制性交、兒少法等罪起訴潘男與B女。
檢警調查，潘男與B女相識多年，從小就看著B女的兩個女兒長大，還曾載B女小女兒上學，也曾在小女兒國三時幫她補習、準備歷史會考，但他垂涎B女的兩個女兒，還曾傳訊給B女稱「我一定要幹他們」、「讓大女兒幫我生小孩」、「我現在好想強姦大女兒」，還要B女蒐集兩個女的毛給他。
去年12月11日，潘男約B女小女兒看電影遭拒，B女隨後要求小女兒和潘男外出看電影，還將借來的套房鑰匙交給小女兒，稱鑰匙可以給潘男使用。
隔天小女兒只得與潘男一同外出，兩人在板橋看完電影後，潘男將小女兒帶到汽車旅館，在違反小女兒的意願下對她性侵得逞，小女兒原本打算打電話求救，卻因手機故障，只能開啟錄音蒐證。
小女兒事後向母親B女求助，B女為了阻止小女兒報警，不僅向B女講了「房思琪」案件，稱她要「告老師沒有告成，搞得自己很難受」，還向小女兒說驗傷是要把潘男家庭毀掉。
小女兒求助無門，絕望下自殘割手臂、吞藥輕生，直到小女兒與姊姊談論此事並將對話記錄發布在社群軟體，被老師發現後報警，整起案件才曝光。
偵查時，潘男與坦承有在汽車旅館內撫摸小女兒，但否認性侵，B女亦坦承有跟小女兒確認潘男邀約看電影，並且小女兒有跟她說被性侵的事情，但否認幫助潘男性侵，檢方依據小女兒錄音清楚錄下她曾尖叫、多次表示不要等證據，依成年人對少年故意犯強制性交罪、兒少法起訴潘男，另依幫助成年人對少年故意犯強制性交罪起訴B女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言