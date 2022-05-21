謊稱政大心理系研究助理徵才「做實驗」 少女遭矇眼性侵偷拍得逞

黃姓男子自稱政大心理系研究助理，上網徵才篩選貌美女子擔任助教，一名少女應徵後誤信黃男話術，配合黃男進行「心理實驗」時遭性侵得逞，事後向法院諮詢事件才曝光，警方近日已循線將黃男逮回依法送辦。

據悉，24歲黃男高中畢業後從事金融保險業，卻自稱國立政治大學心理學系研究助理，上網張貼廣告欲舉辦心理學研討會，由參加者湊錢支付6000元費用開會，另透過人力銀行網站徵求助教，藉此聘雇年輕貌美女子。

正就讀高職的16歲少女在網路上看見徵才廣告，上門應徵研討會助教，黃男以時薪100元雇用後，不斷營造「成功人士」的個人魅力，同時對少女動歪腦筋，以2000元費用邀請少女參加心理實驗。

黃男利用少女信任、懵懂無知，將少女約到自家住處，播放音樂並讓少女戴上眼罩，稱要實驗少女對於刺激的耐受程度，開始脫下少女衣物，撫摸少女胸部及下體，最後用生殖器性侵少女得逞，還偷拍存下少女裸照。

少女事後感覺不對勁，致電法院諮詢，院方人員獲悉後整個事件才曝光。