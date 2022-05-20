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嘉義專勤隊破獲媒介外籍女子賣春 集團成員送辦

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣專勤隊獲報水上鄉某養生館暗藏春色媒介外籍女子從事性交易，日前進行搜索查獲多名應召女子與男客，拘提集團成員扣押不法所得新台幣102萬，依違反妨害風化罪嫌送辦。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲檢舉，嘉義水上鄉台1線旁一處養生館人員，積極與路過民眾加LINE傳送應召站女子香豔火辣清涼照，招攬生意。

移民署嘉義縣專勤隊副隊長賴淑怡告訴中央社記者，專勤隊偵查人員循線前往探查，發現應召站以養生館或民宅為掩護，透過跨國招募方式，媒介外籍女子以觀光、學生或移工身分入境，實際是來台從事性交易。

賴淑怡說，日前報請台南地檢署指揮偵辦，於3月會同調查局嘉義縣調查站、嘉義縣與台南市警察局等單位破獲此色情應召站集團，拘提林姓及王姓男子為首的5名成員到案，在台南、嘉義查獲越南籍應召女子7名及男客4名，並扣押帳冊及不法所得102萬元。

賴淑怡說，調查發現來台賣淫的外籍女子，都有海外欠款，必須以賣淫來還清債務，應召集團是否涉嫌違反人口販運防制法，將持續深入追查，全案依違反妨害風化等罪嫌移送偵辦。

嘉義縣專勤隊長張玉龍呼籲，民眾若發現外來人口在台灣從事任何不法活動，或遭受不法逼迫、迫害等情事，請踴躍向檢警調及移民等執法單位檢舉。

嘉義 移民署 台南

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