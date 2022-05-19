「傳說」角色換裸照 男大生逼少女「來一發」下場出爐

王姓男大生在網路上結識16歲女高中生，以手遊「傳說對決」角色為利，要求少女自拍露點照給他，事後變本加厲要求與少女發生性關係；案經審理，士林地院依兒童及少年性剝削防制條例判王男徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，王男得知少女很想得到手機遊戲「傳說對決」中的付費角色，誘騙少女自拍胸部裸照給他，得手後卻變本加厲，要求少女自拍下體私處裸照，甚至見面「來一發」，少女不從，王男則將少女裸照傳給少女友人，要對方轉告少女「拍照來吧」、「現在馬上，明天免談」，最後少女不堪其擾報警處理，事件就此曝光。