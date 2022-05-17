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攝影師花5千元誘少女拍猥褻照片 認錯做公益獲緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任攝影師的曾姓男子，自掏腰包花錢拍攝年輕女孩的裸露私密處照片，去年因前女友怕私密照外流報案，警方搜索查扣大量記憶卡，發現曾男用5千元利誘2名少女拍猥褻照片。士林地方法院今依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪，判處應執行1年10月，考量他認錯做公益，緩刑4年，支付公庫30萬元。

判決指出，曾男2019年起在臉起開設「萌」字開頭的粉絲專頁及臉書社團，透過臉書社團「大尺度外拍團」主打一對一拍攝大尺度照片，籌碼5千元新台幣，團拍價碼6千元至1萬2千元等條件，利誘未成年少女、年輕女孩到他經營的萬華、淡水區的攝影棚，拍攝裸露胸部、陰部、肛門等猥褻照片。

全案起源於，曾男前女友在分手後，擔心自己的私密照外流報案，台北市刑警大隊去年持搜索票搜索，查扣拍照用的記憶卡73張，拍攝私密照的女主角多達數十人，其中在iphone11手機中，發覺少女的多張猥褻照片，且經對話訊息證實曾男明知少女未成年；現場也查扣大麻菸、安非命殘渣袋及吸食器。

年僅15歲少女應徵拍照，曾男明知高中少女年紀，2019年間以5千元邀約少女下課後到隔天凌晨，至淡水區攝影棚拍下拍攝裸露胸部、陰部、肛門等猥褻照片。另一名未成年少女，也因5、6千元拍照價碼，遭拍下裸露陰部的猥褻照片。

合議庭指出，曾男拍攝未成年少女2人猥褻行為照片，用以滿足私慾，造成少女身心健全、人格發展不良影響，考量曾男曾因毒品案經觀察勒戒，無其他刑案紀錄，犯後認罪不再從事攝影工作，且做公益捐增宮廟、助印經書、捐贈育幼院、發便當給街友等，認為有悔意，目前販賣英文教材等，但未和被害人和解，宣告緩刑4年，緩刑期間支付公庫30萬元，接受6場法治教育課程。扣案記憶卡、手機等物沒收。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

猥褻 未成年 大麻 毒品

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