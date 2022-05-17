快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我不能呼吸了」少女慘遭強吻摸胸 前科犯被判3年6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

徐姓男子去年2月16日騎自行車台南市新市區民權路與光明街口，見13歲少女在路口等待紅綠燈，騙她上自行車，載往偏僻小廟，要求她跨坐在長椅上，再以雙腳壓住強吻及撫摸胸、臀，「不要、我不能呼吸了」少女逃離報警，徐男有類似前科，法官認不宜輕縱，認犯強制猥褻罪處3年6月。

少女自行逃離現場後，曾撥打電話給女性友人哭訴，遭陌生人強制猥褻，另以社群軟體臉書傳送訊息給男性友人，最後在家人陪同下報警處理，警方調閱監視器，循線查獲徐男，找到他騎乘自行車搭載少女，及案發後他騎乘自行車離去的畫面。

他到案後坦承犯行。辯護人指出，他僅有違反少女意願強吻，並無進一步的強制性交，猥褻犯行所致危害難稱輕微，但所生危害也不至於重大，且他在無其他外力介入情形下，主動停止強制猥褻行為，應認惡性並非重大，仍有改正可能，請求法官從輕量刑。

台南地院合議庭審酌，徐男為圖一己私慾，竟誘騙未滿14歲少女至偏僻處所對其強制猥褻，除侵害其性自主權外，也嚴重危及未成年少女身心健康發展，犯罪所生損害不輕。同時，徐男自2004年起，已有因強制猥褻未滿14歲女子經本院判處罪刑確定並入監執行的前案紀錄，出監後，也曾於2014年間，因違反性騷擾防治法等案件，經本院判處罪刑確定並入監執行。

合議庭認徐男多次為罪質相近犯罪，足認其對此類犯罪有相當惡性，對社會造成的危害不輕，雖其犯後坦承犯行，態度尚可，仍不宜輕縱。認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處3年6月，可上訴。

台南地院認徐男多次為罪質相近犯罪，足認其對此類犯罪有相當惡性，對社會造成的危害不輕，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處3年6月徒刑。圖／本報資料照
台南地院認徐男多次為罪質相近犯罪，足認其對此類犯罪有相當惡性，對社會造成的危害不輕，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處3年6月徒刑。圖／本報資料照

猥褻 自行車 台南

延伸閱讀

影／未禮讓行人直接撞上 肇事汽車駕駛最高罰3千6百元

福興溪自行車景觀橋年底動工 串接桃竹濱海鐵馬觀光

自稱教官引誘少女「特訓」2月可得300萬 還拍不雅影片

7旬男強拉13歲少女至草叢上下其手 竟辯：酒後以為20歲

相關新聞

「我不能呼吸了」少女慘遭強吻摸胸 前科犯被判3年6月

徐姓男子去年2月16日騎自行車經台南市新市區民權路與光明街口，見13歲少女在路口等待紅綠燈，騙她上自行車，載往偏僻小廟，...

影／鄰居潛入陽台吸內褲又蹭下體 女曬衣嚇壞報警

桃園市龜山區一名男子日前翻入鄰居家陽台，屋主發現有人影便裝設監視器，發現他清早翻牆後，拿曬在外面的內褲嗅聞，再放入褲襠摩...

深夜值班幫女住戶按摩 代班保全員性騷擾判拘40日

張姓男子替友人代班大夜班保全員，趁女住戶領包裹時幫對方按摩，觸摸女住戶的胸部，被訴性騷擾。台北地院審理，張承諾賠償，卻遲...

已婚男偷拍女友私密照 法官判賠10萬

男子阿隆（化名）與女子小欣（化名）是公司同事，阿隆隱瞞已婚身分與小欣交往，並用通訊軟體告訴對方「我真的有想過直接讓妳懷孕...

國防醫學院教授盯女學生胸部、摸腰 打官司抗罰輸了

時任國防醫學院研究所羅姓教授被控對2名女學生掀衣服摸腰，要求撥開頭髮，眼睛直盯女學生胸部，甚至詢問和男友「到幾壘...

自稱教官引誘少女「特訓」2月可得300萬 還拍不雅影片

新北市黃姓男子自稱「教官」，以進行「愛愛特訓」2月，可得300萬元高額報酬，引誘15歲少女與其發生性行為，還拍攝不雅影片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。