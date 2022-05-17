「我不能呼吸了」少女慘遭強吻摸胸 前科犯被判3年6月

徐姓男子去年2月16日騎自行車經台南市新市區民權路與光明街口，見13歲少女在路口等待紅綠燈，騙她上自行車，載往偏僻小廟，要求她跨坐在長椅上，再以雙腳壓住強吻及撫摸胸、臀，「不要、我不能呼吸了」少女逃離報警，徐男有類似前科，法官認不宜輕縱，認犯強制猥褻罪處3年6月。

少女自行逃離現場後，曾撥打電話給女性友人哭訴，遭陌生人強制猥褻，另以社群軟體臉書傳送訊息給男性友人，最後在家人陪同下報警處理，警方調閱監視器，循線查獲徐男，找到他騎乘自行車搭載少女，及案發後他騎乘自行車離去的畫面。

他到案後坦承犯行。辯護人指出，他僅有違反少女意願強吻，並無進一步的強制性交，猥褻犯行所致危害難稱輕微，但所生危害也不至於重大，且他在無其他外力介入情形下，主動停止強制猥褻行為，應認惡性並非重大，仍有改正可能，請求法官從輕量刑。

台南地院合議庭審酌，徐男為圖一己私慾，竟誘騙未滿14歲少女至偏僻處所對其強制猥褻，除侵害其性自主權外，也嚴重危及未成年少女身心健康發展，犯罪所生損害不輕。同時，徐男自2004年起，已有因強制猥褻未滿14歲女子經本院判處罪刑確定並入監執行的前案紀錄，出監後，也曾於2014年間，因違反性騷擾防治法等案件，經本院判處罪刑確定並入監執行。