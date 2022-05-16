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下藥迷昏女子遭廢醫師證書 男醫師敗訴確定

中央社 / 台北16日電

李姓男醫師被控下藥迷昏實習女醫師，遭判5年半定讞，衛福部依醫師法規定廢止李男醫師證書，李男不服興訟，一審敗訴後上訴，二審認定上訴不合法，裁定駁回，全案確定。

刑事定讞判決指出，民國104年11月間，李姓男子於彰化縣一家醫院受訓時，購買咖啡二杯，先將安眠藥Flunitrazepam 2mg（俗稱為FM2）摻入其中一杯咖啡後，以教導實習女醫師為由，找女方一起進入醫師值班室內，再將下藥的咖啡請女方喝，使女方陷於意識不清長達4個多小時。

最高法院於108年8月間，依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用毒品罪，判處李男5年6個月徒刑定讞。李男已入監服刑。

衛生福利部於109年10月間依醫師法規定，作出原處分，廢止李男的醫師證書，李男不服循序提起行政訴訟，請求撤銷原處分，並主張衛福部未考量個案情節就廢止證書，有違憲之虞。

一審台北高等行政法院認定，原處分以李男犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定，依醫師法第5條第2款規定，廢止醫師證書，並無違誤，判李男敗訴。

李男不服提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前認定李男刑事犯罪情節非輕，衛福部以原處分依法廢止李男的醫師證書，難認有違反比例原則及平等原則。

二審指出，李男未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。

醫師 毒品 衛福部

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