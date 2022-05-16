快訊

紐約水牛城槍擊案調查：白人仇恨犯罪為什麼？

蘇貞昌：確診同住家人打滿三劑疫苗擬免居隔

經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中

性騷擾女研究生 國防醫學院前所長提告抗罰敗訴

中央社 / 台北16日電

國防醫學院某研究所羅姓前所長任內涉性騷擾2名女研究生，遭台北市政府裁罰3萬元。羅男不服，提起行政訴訟。台北地方法院認定羅男對女研究生的行為已構成性騷擾，判決駁回。

國防醫學院一名女研究生畢業後向校方提出性騷擾申訴，指羅男於民國107年間對她摟肩、頭靠頭、臉碰臉頰，直視她的胸部，羅男還曾詢問她與男友發展至何種親密程度，如「到幾壘了？」「有無全壘打？」等語，涉及性騷擾。

另一名已畢業的女研究生也指控，羅男曾掀起她的T恤左衣角，並隔衣撫摸她的腰，還有一次突然間正面用力環抱她，另以手游移撫摸她的背、腰、大腿上側，至少有十幾次，讓她很不舒服等。

國防醫學院性別平等教育委員會認定羅男性騷擾行為成立，羅男提出再申訴，台北市政府性騷擾防治委員會認定性騷擾事件成立，裁罰羅男各新台幣1萬5000元罰鍰。羅男向衛生福利部提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

被害女研究生的書面陳述指出，羅男當時曾多次以半開玩笑方式表示不讓她畢業或延期畢業，所以不敢舉報，畢業後回想仍十分恐懼，覺得羅男將造成更多受害者，因此鼓起勇氣舉報。

對於擁抱女學生的行為，羅男辯稱自己在英國牛津大學留學多年，受到西方擁抱文化影響甚深，見到學生一早辛苦到實驗室作實驗而為給予鼓勵，才有外國社交常見的擁抱動作。對於女學生指控，均否認涉及性騷擾。

台北地方法院審理後，認為羅男對2名女研究生的行為構成性騷擾，台北市政府裁罰並無違誤，衛生福利部的訴願決定也無違誤，羅男訴請撤銷原處分及訴願決定無理由，判決駁回。全案可上訴。

性騷擾 國防醫學院 北市

延伸閱讀

朱學恒酸謝志偉：有時間罵台灣人 卻沒時間處理性騷案

德僑圈傳性騷 投訴人：相關單位應維護受害僑民的權益

德僑圈傳性騷事件 僑委會澄清：無「投訴官方被消音」

德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠

相關新聞

國防醫學院教授盯女學生胸部、摸腰 打官司抗罰輸了

時任國防醫學院研究所教授兼所長羅時鴻被控對2名女學生掀衣服摸腰，要求撥開頭髮，眼睛直盯女學生胸部，甚至詢問和男友「到幾壘...

自稱教官引誘少女「特訓」2月可得300萬 還拍不雅影片

新北市黃姓男子自稱「教官」，以進行「愛愛特訓」2月，可得300萬元高額報酬，引誘15歲少女與其發生性行為，還拍攝不雅影片...

7旬男強拉13歲少女至草叢上下其手 竟辯：酒後以為20歲

新北市71歲徐姓男子去年強拉13歲妹至公園草叢上下其手，落網竟辯，有喝酒以為對方20歲已成年，新北地院日前依成年人故意對...

醫師娘將老公捉姦在床 蒐證拍裸照反被告

彰化縣一名醫師娘發現醫師丈夫有小三，夥同徵信社人員捉姦，趁丈夫和小三在汽車旅館幽會時，闖入當場捉姦在床，醫師娘為掩飾侵入...

惡男借住女性友人家竟下藥迷姦對方 遭判8年10月

42歲男子華柏學趁向女性友人借住時使她吃下FM2、待其藥效發作後性侵。事後女性友人身體出現異狀，一度失去呼吸心跳、疑似心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。