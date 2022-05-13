惡男借住女性友人家竟下藥迷姦對方 遭判8年10月

42歲男子華柏學趁向女性友人借住時使她吃下FM2、待其藥效發作後性侵。事後女性友人身體出現異狀，一度失去呼吸心跳、疑似心肌梗塞，華男叫來救護車將她送醫，經開刀治療後撿回一命，但仍有四肢無力、意識障礙等症狀，新北地方法院認為華男下藥迷姦女性友人，依以藥劑強制性交罪處8年10月徒刑。

檢警調查，華男曾因失眠問題前往身心醫診所就診，經醫師開立處方獲得含有FM2的藥錠。2017年7月24日晚間他帶著藥丸前往女性友人家中借住，使友人吃下陷入昏迷後性侵。

不久後女性友人身體出現異常，一度心跳停止、疑似心肌梗塞，華男致電向119求救，經送醫女性友人撿回一命，但因缺氧造成四肢無力、意識出現障礙，無法生活自理。

合議庭審理時華柏學喊冤，坦承兩人有發生關係，但稱他並未將藥錠提供給女性友人，是他在口交時，發現女性友人沒動靜才叫救護車，但不為法官採信。