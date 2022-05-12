男工程師北捷尾隨女子偷拍裙底 巡邏警逮人送辦

34歲魏姓男工程師搭台北捷運至大坪林站後在場徘徊，巡邏的捷運警察察覺有異進行監控，隨後發現他尾隨1名女子搭電扶梯以手機偷拍裙底，員警立即上前制止、逮捕、蒐證送辦。

台北市警察局捷運警察隊第二分隊分隊長王碧泉今天對外表示，隊內員警林志賢、許世農9日上午執行大坪林站守望勤務時，發現1名男乘客下車後在捷運站體內徘徊許久未離開，見其行跡可疑、東張西望疑在尋找目標，便暫不動聲色並鎖定監控其舉動。

警方隨後於當天中午近1時許發現男子鎖定1名下車女乘客並尾隨其後，立即趨前、跟監，發現犯嫌趁這名女乘客搭乘3號出口手扶梯要離站時，以手提包做掩護並將手機開啟閃光、攝錄模式，趁機偷拍女子裙底風光，立即上前制止、逮捕，並查扣相關事證。

警方告知這名女子「妳被偷拍了」，她才驚覺遭人偷拍裙底，當下驚慌失措，警方安撫情緒後告知相關權益。魏男供稱，他是一時興起才好奇偷拍。警方將涉案魏男併同所查扣相關影像事證，依涉妨害秘密罪移送轄管新北市警察局新店分局續辦。

警方調查發現，魏男當天上午10時42分從捷運中正紀念堂站進站搭乘往新店方向列車，當天上午10時58分自大坪林站出站後便徘徊未出站體，緊接著於中午12時47分鎖定黃女並尾隨偷拍，不到1分鐘就被捷警查獲犯行。

被害女子事後在臉書（Facebook）發文表示，她搭捷運經捷警告知才知道遭偷拍，隨即發現1男離她很近而未察覺，警方查察男子手機發現確實有偷拍她腿部影片，除感謝警方緝狼，也提醒大家要多點警覺性以保護自己。

捷警隊呼籲，乘客若遇偷拍或騷擾等不法侵害，現場務必冷靜別慌張，可立即大聲制止，或大聲呼喊求救吸引過往路人或站務人員注意，若於車廂內可按下緊急對講機求助或撥打110報案電話，警方將立即趕赴現場處置。