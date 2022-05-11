發條插肛門性侵2親生子 他辯「我是學海賊王的」判9年

台北市一名父親對2個兒子性侵，以發條插哥哥肛門176次，玩弟弟生殖器1次，依對未滿14歲男子加重強制性交罪起訴。台北地院審理，父親不認罪，合議庭查證兒童證言，認定父親犯罪，判應執行有期徒刑9年。可上訴。

家住台北市松山區的這名男子是2個兒子的父親，大兒子於2012年3月出生，二兒子於2013年10月出生，2個兒子今年則各為10歲、8歲；三人間，具法律上的家庭成員關係。

檢方指控，父親為滿足性慾，見2個兒子年幼、性觀念不成熟，陸續對他們性侵，在哥哥讀幼稚園中班時，以每周2次頻率在住處褪去哥哥的外褲、內褲，撫摸哥哥的臀部、肛門，猥褻40次。

接續，哥哥升學到幼稚園念大班及念小學一、二年級時，再以每周2次頻率在住處的客廳或房間，不顧哥哥表達「不願意」、「不喜歡」，繼續撫弄，甚至以手指或「戰鬥陀螺發條」插入哥哥肛門，對哥哥強制性交176次。

關於對弟弟的逆倫犯行，依判決書記載，他在弟弟讀幼稚園大班時，在住處違反弟弟意願，褪去弟弟外褲、內褲，撫摸、捏掐弟弟的臀部及玩弄生殖器1次，家人發現後報請婦幼警察隊處理，2016年緊急安置這對兄弟，檢方偵辦，起訴本案。

法院審理，父親否認犯罪、否認罪名，辯稱撫摸兄弟倆都是跟他們玩，「是他們學電視『海賊王』卡通脫我的褲子，我才撫摸、拍打他們的臀部」。

辯護人說，被害人正值對生殖器好奇的年紀，在學校會與同學有相類舉動，主觀上沒有犯意，依診斷證明，兄弟倆的生殖器、屁股沒外傷，如父親真有不當侵害，應會留下傷痕，2名兒童證詞或錯覺、或虛構，父親應該無罪。

不過，合議庭審理後，綜合各項證據認為檢察官指控為真，認定父親犯罪，依刑法加重強制性交、猥褻等罪論罪。