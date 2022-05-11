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無業男捷運車廂自拍露鳥上網 捷警火速逮人送辦

中央社 / 台北11日電

無業的23歲郭男日前在台北捷運車廂內自拍露鳥照並上傳網路供人瀏覽，台北市捷警隊接獲民眾檢舉追查，發現郭男已刪文，經過濾近百輛北捷列車影像比對，將他繩之以法送辦。

捷警隊組長宋俊良今天對外表示，日前獲報，台北捷運公司4月接獲民眾舉報，稱有男子於捷運車廂內拍攝自己裸露下體且有猥褻不雅動作的影片，並上傳至公開網路社群供不特定人瀏覽觀看。

警方獲報後追查，發現犯嫌已將相關影片貼文移除，只好依有限線索鎖定其犯案時間，動員多名警力過濾近百輛捷運夜間列車、站體月台和大廳樓層影像，最後終於比對出和犯嫌特徵相符的23歲郭男。

進一步追查發現，犯嫌在移除相關影片後，在網路上的活動也隨之沉寂，經查郭男的網路社群網頁資訊，發現他近兩年還曾在百貨公司廁所、公園、街道和梯間等公眾出入場所「戶外露出」自拍上傳，至少有5次相關犯行，疑藉此以結識網友。

捷警隊經抽絲剝繭、按圖索驥追查，迅速於2天內鎖定郭男，並於4月13日火速將他查緝到案，全案依涉妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例罪送辦。

捷運 北捷

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