外役監受刑人不滿被提分手 涉持性愛影片恐嚇前女友：付12萬來換

外役監受刑人許姓男子，涉嫌在今年情人節送出恐怖禮物，告知前女友還保留2人的性愛影片，要求支付12萬元，換取、買下性愛猥褻影片。前女友報案求救，與警察配合假裝到場付款，警方立刻壓制許男送辦。檢方偵結，依以違反本人意願方法使少年被拍攝性交影片等罪嫌起訴。

起訴指出，許男2017年8月至2019年4月，和少女交往，同居在3個處所，期間明知少女未滿18歲，涉嫌強制性交，並用iphone6s手機拍下性愛影片、照片。

許男因案入監服刑，少女提分手，許男不滿被甩，竟在今年2月，利用他在自強外役監服刑，可假日返家，是先透過中間人在２月14日西洋情人節轉交手機給少女，告知少女他手上持有兩人的性愛影片。

許男涉嫌在3月4日打電話給少女、3月10日寄email給少女家人，告知已被備份到新手機，要求少女支付12萬元買下性愛影片，並加以暗示，這些影片外流對他根本沒差，致少女心生畏懼。

雙方相約在今年3月19日晚上見面付款，同時，少女報案求救，在警方協助下，先假裝赴約前往大橋頭捷運站支付偽鈔，警方趁許男現身當場逮捕，並查扣他的iphone13手機，發現少女受害的猥褻電子訊號等證物。

士林地檢署檢察官認定，許男涉犯修正前兒童及少年性剝削防制條例「以違反本人意願方法使少年被拍攝性交影片罪嫌」「拍攝少年為性交、猥褻行為影片照片罪嫌」及「強制性交罪」及恐嚇取財未遂罪嫌，從重依1個以違反本人意願方法使少年被拍攝性交影片罪嫌，3個恐嚇取財未遂罪嫌起訴，建請依法沒收2支手機，及手機內的性交猥褻電子訊號。