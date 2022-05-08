快訊

超商9日開賣快篩？ 業者：若正式公告一定配合

5月31日前65歲以上長者打任何1劑疫苗 都可獲500元獎勵

新增12染疫死創新高⋯6人未接種疫苗 1歲多男童發燒確診中症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女友帶姪女住摩鐵..惡狼下藥性侵 事後狡辯仍被判8年

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市盧姓男子與女友及她未成年姪女出遊，謊稱可協助按摩，邀請3人一起投宿摩鐵，卻在下藥迷昏女友後性侵姪女，但姪女機警吐出藥丸、裝睡後報警；法院痛批盧男手段下流，對受害者身心造成巨大傷痛，且犯後不認錯還狡辯造成二度傷害，依以藥劑犯強制性交罪判有期徒刑8年，可上訴。

檢警調查，盧男2019年6月約女友見面，B女帶未成年姪女同行，一行人吃完消夜後，盧男建議投宿汽車旅館，稱會再邀請一年輕男性前來，兩女不疑有他答應。

盧男在少女洗完澡後，色心大起，但考量對方不會同意且女友在旁，竟拿出安眠藥當作「膠原蛋白」，謊稱「有助肌膚保養」騙兩人吃下，女友不察吃了兩顆，藥效發作後熟睡，而少女則察覺有異，假裝服用後再丟到床底下並裝睡。

盧男以為奏效，先按摩2人背部，見均無反應，再將2人翻身，將姪女內褲脫掉並撫摸其下體，隨即去沐浴；期間少女趁隙試圖想叫醒姑姑未果，見盧男沐浴完畢，擔心有性命之憂只能佯裝熟睡，讓盧男性侵得逞，事後對他謊稱不會張揚，再伺機向母親求助，警方獲報當場逮人。

盧男到案後矢口否認性侵，辯稱與女友講好要騙姪女服藥，3人再一起發生關係，少女卻突然清醒過來，壓在自己身上並撫摸自己下體，主動要求發生關係。

法院痛批，盧男罔顧被害人是女友姪女，且玷污她時女友就在同張床上，咨意妄為，手段下流，對少女身心造成巨大傷痛，且犯後不僅未能認錯懺悔，反編荒誕不經情節，二度傷害被害人，依以藥劑犯強制性交罪判有期徒刑8年，可上訴。

盧男下藥女友及未成年姪女，性侵少女得逞，事後還狡辯對方主動發稱關係，法院痛批下流判他有期徒刑8年。示意圖／ingimage
盧男下藥女友及未成年姪女，性侵少女得逞，事後還狡辯對方主動發稱關係，法院痛批下流判他有期徒刑8年。示意圖／ingimage

延伸閱讀

不滿員警強制查驗身分 男子咬警反抗獲判無罪

「我就是公狗只想發洩」 惡男害15歲女友懷孕墮胎

引狼入室 男子泥醉不醒害身旁女友遭酒友性侵

高雄男身中多刀命喪女友租處 警追1可疑男子

相關新聞

女友帶姪女住摩鐵..惡狼下藥性侵 事後狡辯仍被判8年

桃園市盧姓男子與女友及她未成年姪女出遊，謊稱可協助按摩，邀請3人一起投宿摩鐵，卻在下藥迷昏女友後性侵姪女，但姪女機警吐出...

竹科新手村驚見遛鳥俠 男作業員2度脫褲搓揉下體

新竹市金山街一帶臨近新竹科學園區，由於出租房屋多、生活機能也不錯，被稱為「竹科新手村」。但今年2月初，1名陳姓男作業員竟...

「我就是公狗只想發洩」 惡男害15歲女友懷孕墮胎

「我就是一隻公狗，只想發洩。」吳姓男子與從事外拍的15歲小女友交往，半年玩遍全台，先後發生14次性行為，因讓小女友懷孕又...

弱勢女遭硬上並非無感知 色老闆一再否認 4年改判8年

台中王姓老闆明知女員工有心智缺陷，載她上山逼幫打手槍、性侵，王落網始終否認，一、二審各被依乘機性交、強制猥褻判4年10月...

拉女童握鳥問「像不像排檔桿」 蛋蛋1顆痣成鐵證判10年

黃姓男子和1名國小6年級女童交往，多次帶到汽車旅館性交，還拉她手摸生殖器問「有沒有像汽車排檔桿」，女童被控制多年身心俱疲...

惡男剪刀抵脖硬上2次 單親媽淚崩：想到小孩才放棄抵抗

台中1名送貨員上網認識單親媽媽，見過幾次面就要求同居被拒絕，竟抓狂持剪刀抵她脖子硬上2次，恐嚇「不配合就死路一條」，女子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。