女友帶姪女住摩鐵..惡狼下藥性侵 事後狡辯仍被判8年

桃園市盧姓男子與女友及她未成年姪女出遊，謊稱可協助按摩，邀請3人一起投宿摩鐵，卻在下藥迷昏女友後性侵姪女，但姪女機警吐出藥丸、裝睡後報警；法院痛批盧男手段下流，對受害者身心造成巨大傷痛，且犯後不認錯還狡辯造成二度傷害，依以藥劑犯強制性交罪判有期徒刑8年，可上訴。

檢警調查，盧男2019年6月約女友見面，B女帶未成年姪女同行，一行人吃完消夜後，盧男建議投宿汽車旅館，稱會再邀請一年輕男性前來，兩女不疑有他答應。

盧男在少女洗完澡後，色心大起，但考量對方不會同意且女友在旁，竟拿出安眠藥當作「膠原蛋白」，謊稱「有助肌膚保養」騙兩人吃下，女友不察吃了兩顆，藥效發作後熟睡，而少女則察覺有異，假裝服用後再丟到床底下並裝睡。

盧男以為奏效，先按摩2人背部，見均無反應，再將2人翻身，將姪女內褲脫掉並撫摸其下體，隨即去沐浴；期間少女趁隙試圖想叫醒姑姑未果，見盧男沐浴完畢，擔心有性命之憂只能佯裝熟睡，讓盧男性侵得逞，事後對他謊稱不會張揚，再伺機向母親求助，警方獲報當場逮人。

盧男到案後矢口否認性侵，辯稱與女友講好要騙姪女服藥，3人再一起發生關係，少女卻突然清醒過來，壓在自己身上並撫摸自己下體，主動要求發生關係。