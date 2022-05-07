「我就是公狗只想發洩」 惡男害15歲女友懷孕墮胎

「我就是一隻公狗，只想發洩。」吳姓男子與從事外拍的15歲小女友交往，半年玩遍全台，先後發生14次性行為，因讓小女友懷孕又墮胎挨告，新北地院日前判決吳男應賠償20萬元，可上訴。

判決指出，現年22歲、大學肄業，現從事仲介工作的吳姓男子，2018年才17歲時，結識就讀五專，年僅15歲小女友，小女友念書之餘也從事外拍工作，曾提供穿著道具服，以角色扮演（cosplay）方式拍照，露出部分胴體，私密處均以衣物或道具阻隔的清涼照供吳欣賞，讓吳性慾高漲。

2人自2018年9月至2019年3月交往期間，跑遍基隆、新北、桃園、新竹、台中等地，短短半年內共發生14次性行為，小女友父視於2019年3月中發覺女兒懷孕才知是吳男所播的種，發現5天後帶女兒至診所進行人工流產並報警提告。

檢警調查，吳曾帶少女到友人住處過夜，當時少女與吳及友人三人一同睡在床上，吳睡在中間，但半夜吳一時性起，直接跨坐在少女身上發生性行為，少女未出聲呼救，只因「怕吳會沒面子。」

少女警詢時說，「我覺得他很不負責任，因為他第二次跟我做的時候跟我說，有小孩的話再說，後來真的有小孩的時候，他選擇逃避，讓我很受傷。」少女懷孕後，曾傳送「被你帶出去過夜，然後早上起不來還硬上我」、「懷孕不能做愛打砲，我很痛，你知道嗎？」等訊息給吳。

吳回傳「我知道我處理的不好，妳說的都對，沒有體會妳的心情，我就是一隻公狗。沒有體會懷孕的妳的感受，只想發洩，是我的不對，我是個爛爸爸、糟糕的爸爸。」吳向親友借貸15萬元作為和解金，但多次被拒。